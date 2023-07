Iliad: ottenuto il riconoscimento di “Top Contact Center”

Iliad, per il secondo anno consecutivo premiata "Top Contact Center" dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza

Si rinnova l’eccellente risultato di iliad nell’ambito dell’assistenza agli utenti: l’azienda ha ottenuto il riconoscimento di "Top Contact Center" come miglior operatore per servizi di assistenza clienti dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF). L’Istituto Tedesco Qualità (ITQF) e il suo Media Partner La Repubblica A&F hanno stilato la classifica delle aziende e dei brand che si sono distinti nell‘ambito del supporto ai clienti in Italia. L’obiettivo della ricerca è di offrire ai consumatori una valutazione basata su un'attenta analisi dei tre canali principali tramite cui normalmente un cliente ricerca assistenza: telefonicamente, tramite una chat, tramite e-mail. E lo fa analizzando il gradimento dei clienti stessi che ne hanno usufruito.

I risultati di questa seconda edizione dell’indagine si basano su un sondaggio rappresentativo della popolazione italiana che ha raccolto oltre 122.000 giudizi di clienti su 200 aziende attive in 31 settori in Italia. I giudizi degli intervistati hanno eletto iliad come la migliore per la categoria “Telecomunicazioni”, permettendole così di ottenere il sigillo “Top Contact Center” dell’ITQF. Per il secondo anno consecutivo, questo riconoscimento conferma la capacità dell’operatore di soddisfare le aspettative e le esigenze di un numero sempre crescente di utenti, distinguendosi non solo grazie alle offerte chiare e trasparenti, all’ottima copertura della rete mobile e alle tariffe garantite per sempre, ma anche grazie alla garanzia di servizi di assistenza di qualità che possano supportare l’utente in qualsiasi momento, ottenendo di conseguenza la sua piena soddisfazione. Una recente ricerca dell’istituto Doxa 2 vede il 99% degli utenti mobili soddisfatti.