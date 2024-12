Illimity supporta il Gruppo De Angelis con un finanziamento da oltre € 21 mln

Illimity sostiene il Gruppo De Angelis con un finanziamento da 21,1 milioni di euro, di cui 9,1 milioni sottoscritti da illimity SGR

Illimity Bank ha confermato il suo impegno verso l’economia reale italiana sostenendo il Gruppo De Angelis Food con un finanziamento totale di 21,1 milioni di euro. Di questi, 9,1 milioni sono stati erogati tramite illimity Selective Credit (iSC), il primo fondo italiano di credito bancario dedicato alle PMI in bonis, gestito da illimity SGR.

L’operazione si inserisce in un finanziamento in pool complessivo di 52 milioni di euro, strutturato insieme ad altri investitori. L’obiettivo è sostenere il rifinanziamento del debito esistente e il piano di crescita del Gruppo De Angelis, una realtà di eccellenza nel settore della pasta fresca e gastronomia. Fondato nel 2013 da Aliante Group, De Angelis conta oggi 9 società, 8 stabilimenti produttivi e 400 dipendenti. Grazie a importanti investimenti produttivi e all’espansione internazionale, soprattutto nel mercato nordamericano, il Gruppo ha visto una crescita esponenziale del proprio fatturato, passato da 60 milioni di euro nel 2020 a circa 130 milioni previsti entro il 2024.

Illimity, attraverso il fondo iSC, continua a supportare le PMI italiane che puntano su sviluppo, digitalizzazione, internazionalizzazione e sostenibilità. A un anno dalla sua istituzione, il fondo ha completato 8 operazioni in diversi settori, impiegando oltre il 60% dei capitali raccolti. Classificato come Articolo 8 del regolamento SFDR, iSC integra criteri ESG nei propri processi di selezione e offre condizioni economiche migliorative alle aziende che raggiungono specifici target di sostenibilità.

Francesco Piovanelli, Head of Private Capital Funds di illimity SGR, ha dichiarato: “Il Gruppo De Angelis è una realtà in crescita e crediamo nel suo percorso di sviluppo volto a penetrare nuovi segmenti di mercato e a consolidarsi in quelli che già presidia. Illimity Selective Credit è in prima linea nel supporto di realtà d’eccellenza del nostro Paese con un potenziale di sviluppo come De Angelis. Quest’operazione rappresenta un ulteriore tassello del nostro percorso di sostegno alle PMI italiane che punta a sostenere l’economia reale del Paese”.

