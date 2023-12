illimity aderisce ai Principles for Responsible Banking delle Nazioni Unite

Sostenibilità, illimity annuncia l'impegno verso i Principles for Responsible Banking delle Nazioni Unite

illimity Bank ha aderito ai Principles for Responsible Banking, uno dei più importanti framework di sostenibilità di riferimento del settore finanziario. Il PRB conta 338 firmatari in tutto il mondo, che rappresentano circa il 53% delle attività bancarie globali, oltre che 98,7 trilioni di dollari di Total assets.

Sviluppati dall’UNEP FI (United Nations Environment Program Finance Initiative), organizzazione fondata nel 1992 che coinvolge il settore finanziario sui temi di sostenibilità, i PRB sono il framework di riferimento per le banche firmatarie che si impegnano così ad allineare la loro strategia, i processi decisionali e le proprie politiche di investimento ed erogazione del credito agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs) e all’Accordo di Parigi sul clima. L’obiettivo è quello di ispirare, informare e consentire al mondo bancario di confrontarsi per dar vita a linee guida comuni e best practice di finanza sostenibile.

"Siamo da sempre in prima linea quando si parla di temi ESG e, fin dalla nascita di illimity, abbiamo posto grande attenzione alla sostenibilità integrandone ogni aspetto nella strategia, nei processi e nella governance del Gruppo", ha sottolineato Fabio Pelati, Head of Investor Relations & Sustainability di illimity. "Aderire ai Principles for Responsible Banking è per noi una naturale evoluzione di un percorso già avviato da tempo e costituisce un ulteriore stimolo a portare avanti gli obiettivi che ci siamo prefissati anche con il recente Piano di Sostenibilità 2023-2025".

illimity da marzo 2023 si è posta ulteriori obiettivi quali-quantitativi presentando il Piano di Sostenibilità al 2025 nell’ottica di una continua crescita in ambito ESG per migliorare sempre più i propri processi e creare valore per tutti gli stakeholder.