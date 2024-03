illimity al fianco di Bertolotti nell'ammissione su Euronext Growth Milan

illimity al fianco di Bertolotti come EGA e Global Coordinator nell'ammissione su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale

illimity Bank ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor (EGA) e di Global Coordinator nell’ambito del processo di ammissione sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale di Bertolotti, società specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati per il material handling, la logistica e la manutenzione di materiale rotabile, anche mediante la progettazione e la realizzazione di mezzi a guida automatica.

In data odierna, la Società ha ricevuto l’ammissione delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan PRO. È fissato per giovedì 28 marzo l’inizio delle negoziazioni. Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in 4,70 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione post-money di Bertolotti di circa 14,4 milioni di euro. L’ammontare complessivo del collocamento è di circa 291.400 mila euro, con un flottante pari a circa il 2% del capitale della Società. Il Gruppo ha deciso di intraprendere un percorso di accesso graduale al mercato, valutando successive raccolte in linea con le ambizioni industriali ed il percorso di crescita.

Bertolotti è una società specializzata nella progettazione e produzione di sistemi all’avanguardia per la movimentazione e la manutenzione di materiale rotabile per clienti top tier, principalmente dei settori ferroviario e dell’industria pesante. La Società opera attraverso tre linee di business: la prima, “Industries” è specializzata nella produzione di sistemi di movimentazione e robotica, che includono veicoli a guida automatica, per soluzioni logistiche dedicate principalmente all’industria dell'acciaio; la seconda, “Railway”, si concentra sulla realizzazione di impianti per il sollevamento, la movimentazione e la manutenzione di materiale rotabile ferroviario, incluse metropolitane e tramvie; la terza, “Automation and Robotics” è focalizzata sullo sviluppo di software e sull'implementazione di soluzioni basate sull’Artificial Intelligence, con particolare attenzione alla manutenzione predittiva ed alle soluzioni di guida automatica.

Nell’ultimo anno, la Società è passata dalla chiusura anticipata del concordato alla quotazione su EGM PRO, anche grazie all’emissione di un bond a marzo 2023 e ad una proficua collaborazione con le istituzioni. Nello stesso arco-tempo il backlog è salito da circa 45 milioni di euro a circa 70 milioni di euro. Il Valore della Produzione è pressoché raddoppiato negli ultimi due esercizi (previsti circa 35 milioni di euro per fine 2023). Negli ultimi anni, la Società ha intrapreso un processo di internazionalizzazione con l’obiettivo di ampliare la propria rete commerciale ed aumentare la presenza nei mercati ferroviari esteri, principalmente in Europa e negli Stati Uniti.

Il team coordinato da Fabiano Lionetti, Head of Investment Banking di illimity, ha contribuito – fra le altre cose – alla valorizzazione dell’equity story e degli elementi distintivi del progetto industriale della Società e del suo piano di sviluppo. L’operazione Bertolotti, da ricondursi alle attività di Capital Markets di illimity, rappresenta la decima IPO su EGM (Euronext Growth Milan) realizzata dalla Divisione Investment Banking dall’avvio della sua operatività.