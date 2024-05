illimity, al fianco di Mare Group nell'ammissione su Euronext Growth Milan

illimity, con Mare Group in qualità di EGA e di Global Coordinator nell'ammissione sul mercato Euronext Growth Milan

illimity Bank ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor (EGA) e di Global Coordinator nell’ambito del processo di ammissione e successiva quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di Mare Group, società attiva nel campo dell’ingegneria digitale che opera in Italia e all’estero con le grandi imprese per creare tecnologie avanzate e le rende accessibili alle PMI. In data odierna, la Società ha ricevuto l’ammissione delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan. È previsto per martedì 28 maggio l’inizio delle negoziazioni.

L’ammontare complessivo del collocamento è di circa 7,2 milioni di euro con un flottante pari a circa il 21,79% del capitale della Società. Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in 3,5 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione post-money di Mare Group di oltre 42 milioni di euro. Nato nel 2001 da un'idea di studenti e ricercatori dell'Università Federico II di Napoli per offrire servizi di ingegneria a grandi imprese industriali, Mare Group è una società che opera oggi lungo l'intera catena del valore dell'innovazione sviluppando nuove tecnologie con le grandi imprese e trasferendole alle PMI per supportarne la trasformazione digitale e la transizione ecologica.

Il Gruppo ha un posizionamento unico e distintivo sul mercato e pone una grande attenzione agli investimenti in R&S anche mediante operazioni di M&A, con oltre 10 operazioni chiuse dal 2019. Ad oggi Mare Group ha tre brand impegnati a sviluppare soluzioni innovative nei rispettivi ambiti: Mare Digital si occupa della digitalizzazione delle grandi imprese e delle pubbliche amministrazioni, Mare Consulting è dedicato all’innovazione delle PMI attraverso la consulenza iper-automatizzata per migliorarne i processi e massimizzarne la competitività, Mare Industrial è concentrata su progetti di ingegneria per molti settori industriali al fine di ottimizzare l'efficienza operativa e innovare prodotti, processi e impianti.

Il team coordinato da Fabiano Lionetti, Head of Investment Banking di illimity, ha contribuito, fra le altre cose, alla valorizzazione dell’equity story e degli elementi distintivi del progetto industriale della Società e del suo piano di sviluppo. L’operazione odierna, che si inserisce nelle attività di Capital Markets di illimity, rappresenta la 11a IPO su EGM (Euronext Growth Milan) realizzata dalla Divisione Investment Banking dall’avvio della sua operatività.