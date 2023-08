illimity Bank riceve l'Outlook Positivo da Standard Ethics

Standard Ethics migliora l'outlook di illimity da stabile a positivo

illimity Bank ha ottenuto l’Outlook “Positivo” da Standard Ethics, agenzia indipendente di rating di sostenibilità, rispetto al precedente Outlook “Stabile” e confermato il rating “EE-“, (su una scala da “F” a “EEE”). Standard Ethics ha inoltre innalzato il Long Term Expected Corporate Standard Ethics Rating (SER) a “EE+”. illimity, secondo l’agenzia londinese, reagisce con rapidità alle principali sfide in ambito ESG integrando la sostenibilità nel proprio modello organizzativo e nelle proprie strategie. Il codice etico della Banca, c.d. illimity way, riflette l’impegno costante di illimity nell’allinearsi alle indicazioni e agli obiettivi dell’ONU, dell’OCSE e dell’Unione Europea. Viene inoltre evidenziato l’impegno nell’ampliamento della rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra indirette e il ruolo di primo piano nel sostegno alla transizione energetica ed ecologica delle PMI.

Standard Ethics riconosce l’utilizzo di appositi e avanzati strumenti di governance da parte della Banca, così come il percorso intrapreso di gestione strategica dei rischi ESG. A questo proposito, l’agenzia rileva come nell’analisi di illimity vengano integrati anche i rischi etico-legali derivanti dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale e del machine learning, aderendo in maniera volontaria agli standard più stringenti attualmente in elaborazione in sede UE e OCSE.

Nell’ottica di un costante miglioramento della propria strategia ESG, la Banca, a marzo 2023, ha presentato il nuovo Piano di Sostenibilità 2023-2025 contenente ambiziosi obiettivi quali quantitativi volti a perseguire una crescita sempre più improntata alla sostenibilità.

Fabio Pelati, Head of Investor Relations & Sustainability di illimity, ha commentato: “Il miglioramento dei nostri rating ESG conferma la bontà del percorso avviato dalla Banca fin dalla sua costituzione. Le principali agenzie di rating riconoscono a illimity la capacità di integrare rapidamente nel proprio modello di business le tematiche di sostenibilità al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e resiliente del sistema imprenditoriale italiano. Continueremo a impegnarci e lavorare in questa direzione, guidati dal nostro Piano di Sostenibilità che rispecchia la volontà del Gruppo di accompagnare le imprese finanziate nel loro processo di transizione energetica”.