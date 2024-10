illimity, il Fondo iCCT e Presa insieme per supportare la crescita di Zerbinati

illimity, Fondo iCCT e Presa: stanziati 12,5 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di Zerbinati

Il Fondo “illimity Credit & Corporate Turnaround Fund” (iCCT), gestito da illimity SGR, e la società della famiglia Buzzi Presa sostengono il percorso di sviluppo e crescita di Zerbinati, storica azienda specializzata nella produzione di insalate in busta, zuppe e piatti pronti. iCCT e Presa hanno strutturato un’operazione per supportare la crescita di Zerbinati attraverso l’erogazione di nuova finanza per 12,5 milioni, la ridefinizione della situazione finanziaria complessiva e il loro ingresso nel capitale dell’Azienda con una quota di minoranza.

L'operazione, finalizzata al rafforzamento patrimoniale e finanziario dell’Azienda e a preservare la filiera produttiva del territorio, si inserisce in un più ampio percorso di sviluppo condiviso tra gli investitori e la famiglia Zerbinati. È previsto, infatti, un nuovo assetto a livello di governance con un passaggio generazionale che vede Simone Zerbinati assumere il ruolo di Amministratore Delegato e il padre Giorgio Zerbinati ricoprire il ruolo di Presidente Onorario. L’operazione rafforza la presenza del Fondo iCCT nel settore food e in particolare nel segmento dei prodotti freschi e pronti, un mercato in espansione che risponde alla crescente domanda dei consumatori per soluzioni pratiche ma al contempo salutari.

Grazie al supporto finanziario e manageriale degli Investitori, Zerbinati mira a rafforzare la propria capacità produttiva e ampliare l’offerta con nuove linee di prodotto, mantenendo intatta la filosofia: proporre piatti pronti che esaltino il gusto e la freschezza degli ingredienti, senza compromessi sulla qualità. L’azienda continuerà ad investire in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di creare soluzioni alimentari che rispondano a un mercato in continua evoluzione, sempre più orientato a uno stile di vita sano e bilanciato.

Fondata nel 1970, Zerbinati è diventata un punto di riferimento per la produzione di zuppe fresche, insalate e piatti pronti, caratterizzati dall’uso di ingredienti freschi e selezionati, con un forte focus su innovazione e sostenibilità. Zerbinati pone estrema attenzione alla qualità degli ingredienti, tutti genuini e accuratamente selezionati. La gamma prodotti, che include zuppe fresche, insalate e piatti pronti ricettati, risponde alle nuove tendenze di consumo: praticità, gusto autentico e attenzione al benessere.

Paola Tondelli, Managing Director e Responsabile Area UTP & Turnaround Funds di illimity SGR, ha dichiarato: “Abbiamo fiducia nella capacità di Zerbinati di continuare a innovare e di rispondere ai bisogni dei consumatori. Per questo motivo siamo soddisfatti di poter fornire, insieme a Presa, nostro partner in questa operazione, le risorse necessarie per favorire la sua crescita e lo sviluppo dell’azienda. Questa operazione conferma la capacità di illimity SGR di supportare le PMI italiane nel loro percorso di rilancio intervenendo su tutta la loro capital structure, coinvolgendo all’occorrenza altri investitori al fine di massimizzare il valore degli stakeholders coinvolti”.

Simone Zerbinati, Amministratore Delegato di Zerbinati: “Voglio ringraziare anche i miei genitori e i miei fratelli per il supporto e la fiducia. Credo molto in questa operazione, soprattutto alla luce dell’attuale andamento del mercato di riferimento, che sappiamo essere estremamente dinamico e che necessita di costanti e continue strategie di consolidamento e crescita. Sono convinto che questo sodalizio ci consentirà di continuare a presidiare il settore della IV gamma e dei piatti pronti grazie ad investimenti industriali e differenziazioni di prodotto”.

Zerbinati è stata assistita da PwC TLS Avvocati e Commercialisti per gli aspetti legali, Ranalli e Associati per la consulenza finanziaria e Vitale&Co., che ha accompagnato la famiglia Zerbinati lungo tutto il percorso.