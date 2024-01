illimity: il fondo iREC raggiunge 380 milioni di euro di raccolta

illimity, il fondo iREC raddoppia la raccolta a un anno e mezzo dall’inizio dell’operatività: raggiunti 380 milioni

illimity, Società di Gestione del Risparmio del Gruppo illimity, nata per istituire e gestire fondi di investimento alternativi, ha finalizzato, nell’ultimo trimestre 2023, 5 nuovi closing di “illimity Real Estate Credit” (il “Fondo” o “iREC”), Fondo ad apporto riservato ad investitori istituzionali dedicato agli investimenti in crediti deteriorati, principalmente UTP, garantiti da beni immobili, sia sotto forma di crediti ipotecari che sotto forma di crediti leasing.

Gli ultimi 5 closing hanno avuto ad oggetto l’acquisizione di posizioni corporate secured large ticket per un ammontare pari a 92 milioni di euro di crediti. Ad un anno e mezzo dal lancio del Fondo, il valore complessivo dei crediti sale quindi a circa 380 milioni di euro, raddoppiando la raccolta rispetto al primo closing avvenuto ad agosto 2022. Ad oggi iREC conta come quotisti 7 gruppi bancari ciascuno dei quali detiene meno del 25% delle sottoscrizioni totali, a dimostrazione dell’elevata diversificazione che lo caratterizza.

La performance positiva di iREC conferma l’efficacia della strategia di investimento e di gestione del team, oltre che la struttura innovativa che lo caratterizza. Tra gli elementi distintivi del Fondo ci sono, infatti, la gestione di linee di credito a breve termine completamente operative e la cartolarizzazione di crediti e contratti di leasing in continuità. Questi elementi permettono alle banche una cessione totale dell'esposizione finanziaria, ottenendo contemporaneamente la derecognition completa dei crediti ceduti e beneficiando di una gestione proattiva del credito.

iREC offre, inoltre, costi di gestione molto competitivi associati ad una assoluta trasparenza nella struttura delle fee applicate, elementi che garantiscono alle banche quotiste una chiarezza totale sulle spese associate ai loro investimenti. Un altro punto di forza del Fondo è la collaborazione sinergica con altre aree specializzate di illimity Bank, in particolare con ARECneprix, asset manager specializzato nella gestione di crediti e di immobili e nella strutturazione di operazioni complesse, che agisce come advisor e special servicer di iREC. La collaborazione interdisciplinare permette, infatti, di unire competenze diversificate e verticali, garantendo un approccio integrato e informato agli investimenti.

illimity Real Estate Credit è insieme a illimity Credit & Corporate Turnaround uno dei due FIA c.d. ad apporto di illimity con focus su crediti non performing, prevalentemente unlikely to pay. illimity Selective Credit, primo fondo italiano di credito bancario dedicato alle PMI in bonis, completa l’offerta di illimity. A tre anni dall’avvio dell’operatività, la SGR ha masse in gestione, tra attivi investiti e committment, per circa 520 milioni di euro.

Paola Tondelli, Head of UTP & Turnaround Funds di illimity, ha commentato: “iREC conferma il suo impegno nel fornire soluzioni di gestione del credito deteriorato immobiliare di alta qualità, con una strategia chiara, un team dedicato e un impegno costante verso i nostri quotisti teso ad identificare opportunità di investimento e a massimizzarne la valorizzazione. Grazie alla professionalità di un gruppo di gestione con una profonda conoscenza e specializzazione sia nell’ambito della gestione di crediti deteriorati che nel settore del Real Estate, nonché al supporto specialistico di ARECneprix, il Fondo è in grado di coprire l’intera catena del valore nell’ambito della gestione di crediti deteriorati garantiti da beni immobiliari. Proseguiremo nel nostro percorso di crescita, in sinergia con il Gruppo illimity nel suo complesso, per raggiungere nuovi importanti traguardi”.