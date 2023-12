illimity struttura una cartolarizzazione di crediti con Trasteel per €77 mln

illimity: creata un’operazione di cartolarizzazione innovativa a favore di due società appartenenti a Trasteel Trading Holding S.A. per 77 milioni di euro

illimity Bank (“illimity” o la “Banca”), attraverso la propria Divisione Investment Banking, ha strutturato un’operazione di cartolarizzazione innovativa a favore di due società appartenenti a Trasteel Trading Holding S.A., gruppo internazionale di trading e industriale attivo nel settore siderurgico e metallurgico con sede legale in Svizzera (l’”Operazione”). L’Operazione ha ad oggetto, non solo i crediti commerciali ma anche il magazzino nella titolarità di due controllate italiane del gruppo, Tamac (“Tamac”) e Officine Tecnosider (“Officine Tecnosider”).

Nell’ambito dell’Operazione illimity ha ricoperto il ruolo di Arranger, Sponsor e Senior Investor. L’Operazione di cartolarizzazione è stata finanziata tramite l’emissione di titoli ABS a ricorso limitato sottoscritti da illimity, da investitori terzi e dagli Originator. Nel dettaglio, la Banca ha optato per il ricorso, inter alia, al pegno rotativo non possessorio a garanzia dell’investimento, distinguendosi per essere il primo istituto di credito ad aver adottato tale strumento giuridico innovativo all’interno di un’operazione di cartolarizzazione.

Nella decisione di collaborare con il Gruppo Trasteel, illimity ha valutato positivamente l’impegno del gruppo nelle tematiche ESG. Sono state infatti avviate dal 2021 le procedure per la certificazione della carbon neutrality, che si affiancano alle certificazioni ISO 9001, 14001, e 45001 già ottenute dalla quasi totalità delle controllate. Le società industriali del Gruppo Trasteel riciclano inoltre il 100% dello scarto ferroso rivendendolo a partner commerciali e promuovono il riutilizzo delle acque di raffreddamento derivanti dalla lavorazione dell’acciaio.

In particolare, Tamac, con sede a Massa, è il centro servizi siderurgici del gruppo e produce laminati destinati a due principali mercati, l’automotive e il segmento elettrodomestico. Officine Tecnosider, situata nell’importante distretto siderurgico di San Giorgio di Nogaro (Udine), è invece specializzata nella realizzazione di lamiere in acciaio destinate principalmente alla carpenteria pesante e al settore navale. Con questa operazione salgono a circa 1 miliardo di euro i programmi di cartolarizzazione strutturati della Divisione Investment Banking di illimity.

Fabiano Lionetti, Head of Investment Banking di illimity, ha commentato: “Al fianco di Trasteel, Gruppo leader nel proprio settore di riferimento e attento alla sostenibilità, abbiamo definito un articolato programma di cartolarizzazione con un portafoglio che comprende non solo crediti commerciali ma anche i beni del magazzino. Siamo i primi sul mercato a realizzare questa tipologia di operazioni e questo ci rende particolarmente orgogliosi. Proseguiremo quindi la nostra strategia di sviluppo nel mondo delle cartolarizzazioni, grazie a soluzioni innovative volte a soddisfare le esigenze dei nostri clienti sul fronte del capitale circolante”.

“La struttura di finanziamento finalizzata insieme ad illimity, volta alla cartolarizzazione dei crediti commerciali ed al finanziamento del magazzino materie prime e prodotti finiti per Officine Tecnosider e Tamac, permette alle due società di avere un beneficio in termini di finanziamento del circolante e in termini di PFN grazie all’off-balance sheet dei crediti ceduti. Era da diverso tempo che cercavamo una soluzione del genere ed abbiamo trovato in illimity un partner preparato, veloce e disponibile ad ascoltare ed a trovare le soluzioni alle necessità del cliente. Il fatto che questa operazione è unica nel suo genere, ne è la prova tangibile e ci rende orgogliosi”, ha aggiunto Federico Guiducci, Chief Financial Officer di Trasteel Trading Holding.