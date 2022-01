Imperial Brands è Top Employer Europa e Italia 2022

Imperial Brands, quinto anno consecutivo Top Employer Europe per il 2022. Imperial Tobacco Italia, terzo anno consecutivo Top Employer Italia

Imperial Brands, azienda globale di prodotti del tabacco, accessori per fumatori e prodotti di nuova generazione come l’innovativa sigaretta elettronica myblu, è stata insignita per il quinto anno consecutivo della prestigiosa certificazione Top Employer Europe per il 2022 e la filiale italiana Imperial Tobacco Italia è per il terzo anno consecutivo Top Employer Italia.

Le certificazioni a livello nazionale sono state ottenute da ben undici filiali di Imperial Brands in tutta Europa.

“Sono felice che Imperial Brands sia stata riconosciuta come Top Employer anche quest’anno, confermando che qui è possibile trovare opportunità di crescita e sviluppo, anche in questi tempi difficili in cui non sempre possiamo riunirci nel modo in cui vorremmo. Ciononostante le nostre persone hanno dimostrato una reale resilienza e hanno abbracciato nuovi modi di impegnarsi per creare un luogo di lavoro ancora migliore” dichiara Alison Clarke, Chief People and Culture Officer di Imperial Brands.

Margherita Ciaschini, HR Manager di Imperial Tobacco Italia, afferma: “Il raggiungimento della certificazione Top Employer Italia per il terzo anno consecutivo è motivo di grande orgoglio per la nostra organizzazione che aspira ad affrontare le sfide di un mondo del lavoro in continua evoluzione senza perdere di vista elementi fondamentali come la formazione continua, l’inclusione e l’orientamento allo sviluppo delle persone. Siamo felici di far parte di questo grande network di aziende italiane ed internazionali capaci di distinguersi, in particolare in questi anni di difficoltà organizzative dovute alla pandemia e di ricerca di una nuova normalità che necessita di flessibilità, dinamicità e attenzione ad un equilibrio tra vita professionale e vita privata”.

In linea con la nuova strategia definita a livello globale da Imperial Brands, Imperial Tobacco Italia lavora per costruire una cultura aziendale sempre più inclusiva e basata sulla centralità delle persone, chiamate a costruire con fiducia e responsabilità il proprio futuro professionale e dell’azienda. Questo passa per la valorizzazione delle diversità e la collaborazione: più siamo diversi, più siamo forti.

Di seguito l’elenco completo delle filiali di Imperial Brands certificate Top Employer 2022: Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Marocco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito.

Per il 2022 Top Employers Institute ha certificato in 123 Paesi oltre 1.857 aziende che, grazie alle loro eccellenze in ambito HR, hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 8 milioni di dipendenti.