INSIDE, Francesco Benvenuti è il nuovo Presidente

INSIDE Intelligence&Security Investigations si rafforza nelle aree strategiche della Corporate Business Security e della Cyber Security

INSIDE Intelligence & Security Investigations, agenzia investigativa internazionale leader nei servizi di business security intelligence, rinnova il vertice annunciando la nomina di Francesco Benvenuti Arborio di Gattinara come nuovo presidente, rafforzando così il proprio management con l’obiettivo di consolidare ulteriormente gli importanti trend di crescita registrati a livello globale e dare impulso allo sviluppo dei propri servizi nelle aree strategiche della Corporate Business Security e della Cyber Security, a difesa degli asset tangibili ed intangibili di soggetti pubblici e privati.

INSIDE ha il proprio Headquarter a Lugano ed è presente in Italia con uffici a Milano e Roma, mentre all’estero si trova nelle maggiori capitali internazionali: Londra, New York, Mosca, Dubai, Cape Town, Hong Kong e San Paolo. Nel corso degli anni la Società si è specializzata nei servizi di Business Security Intelligence, conducendo in particolare attività di intelligence per la valutazione del rischio connesso ad acquisizioni societarie, fusioni, partecipazioni e operazioni commerciali ordinarie; investigazioni aziendali utili ad accertare la condotta non conforme di dipendenti e soci; attività di prevenzione e contrasto alla concorrenza sleale mediante la bonifica ambientale ed elettronica degli ambienti e dei dispositivi elettronici dell’azienda.

Per offrire una maggiore fruibilità e un accesso facilitato ai propri servizi, INSIDE ha inoltre sviluppato Intelligenceinside.com, il primo portale e-commerce europeo per l'acquisto di servizi info-investigativi Worldwide, per la gestione e tutela del credito e per le indagini reputazionali e di conformità. INSIDE ha creato infine la divisione Skip Tracing & Litigation Investigative Reports, una Business Unit che collabora con i maggiori player bancari e finanziari attivi nella gestione degli NPL e UTP per la fornitura dei rintracci e le indagini patrimoniali per la gestione del credito problematico e non performing.