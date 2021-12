Intesa Sanpaolo, 5 milioni di euro ad Artemide per la crescita sostenibile

Intesa Sanpaolo: finanziamento da 5 milioni per il Gruppo Artemide, leader internazionale nel design della luce

La crescita sostenibile al centro del progetto di sviluppo del Gruppo Artemide, supportato da Intesa Sanpaolo con 5 milioni di euro e che prevede obiettivi di miglioramento ESG. L’intervento rientra nel più ampio piano per dare supporto agli investimenti legati al PNRR.

Il finanziamento S-Loan di Intesa Sanpaolo prevede due obiettivi di miglioramento in ambito ESG. Il primo è riferito all’estensione delle politiche di green procurement relative ai fabbisogni energetici di Artemide, che si traduce nella scelta di utilizzare esclusivamente energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Il secondo è relativo allo sviluppo di programmi volti all’incremento del welfare per il benessere dei dipendenti.

Artemide, fondata nel 1960, è uno dei brand di illuminazione tra i più conosciuti al mondo, nota per la sua filosofia "The Human and Responsible Light", è oggi sinonimo di design, competenza nel progetto della luce e innovazione con prodotti che sono espressione di ricerca e grande qualità di manufacturing. I valori e la visione innovativa di Artemide sono alla base di un percorso verso una sostenibilità a 360°, non solo ambientale ma anche sociale.

Questi valori hanno trovato piena condivisione nella soluzione proposta da Intesa Sanpaolo attraverso il finanziamento S-Loan, che prevede il monitoraggio degli obiettivi rilevati nell’ambito della nota integrativa del bilancio della società. Il primo gruppo bancario italiano ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di un’ economia sostenibile, favorendolo in particolare nelle PMl e riconoscendo la rilevanza degli investimenti nei tre criteri guida, denominati ESG. Grazie al finanziamento a medio lungo termine di Intesa Sanpaolo, le imprese possono contare su supporto finanziario per interventi verso una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e governance di impresa e su uno sconto sul costo del finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti.

“Il finanziamento nasce nell’ambito della partnership con Intesa Sanpaolo con l’obiettivo di sostenere gli investimenti di Artemide per rafforzare il proprio percorso di sostenibilità. Nello specifico Artemide è impegnata in un piano per la progressiva riduzione delle emissioni, grazie ad interventi di miglioramento presso l’Headquarters di Pregnana Milanese, attraverso l’uso efficiente di energia e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Tali iniziative si combinano con una strategia che punta a incrementare ulteriormente le capacità di innovazione e sviluppo di prodotti efficienti in grado di portare sostenibilità negli spazi che illuminano”, dichiara Carlo Maconi, Cfo di Artemide.

Gianluigi Venturini, direttore regionale Milano e provincia Intesa Sanpaolo, aggiunge: “Siamo accanto ai piani di sviluppo di imprese virtuose come Artemide, consapevoli del proprio impatto sociale, ambientale e di governance e che, per questo, rappresentano l’avanguardia del settore e uno stimolo per conseguire gli obiettivi del PNRR. Questo finanziamento testimonia il nostro continuo sostegno a comparti, quali il design e l’arredo, che consideriamo strategici per il rilancio dell’economia del nostro territorio a cui abbiamo già erogato 300 milioni di euro tra S-Loan e Circular Economy. E’ nel nostro DNA, inoltre, l’attenzione all’intero “sistema casa”, come dimostra il nostro affiancamento pluriennale al Salone del Mobile.Milano di cui siamo partner istituzionali”.