Al via domani il seminario "Donna Economia & Potere"

Empowerment femminile: al via il seminario annuale della Fondazione Bellisario realizzato con il supporto di Intesa Sanpaolo

“Donne sull’orlo di un nuovo equilibrio” è il titolo della 22ª Edizione di “Donna Economia & Potere”, il Seminario annuale della Fondazione Bellisario, realizzato con il sostegno di Intesa Sanpaolo e EY, in calendario il 14 e 15 Ottobre a Bologna nella splendida cornice di Piazza Coperta di Salaborsa: una provocazione per affrontare le questioni centrali del nostro presente e le sfide per il futuro mettendo al centro il pensiero e il contributo femminile.

La Presidente di Fondazione Bellisario, Lella Golfo, dichiara: "Nell’arco di pochi mesi gli scenari, politici e geopolitici, economici e sociali ci hanno restituito realtà e prospettive radicalmente mutate: come se il mondo, l’Europa, l’Italia che conoscevamo fossero implosi. E nel mare in burrasca, nella tempesta perfetta in cui ci siamo svegliati, le donne si sono ritrovate al timone. Il loro sguardo, da sempre rivolto al futuro, è il metro su cui misurare le scelte di un presente complesso, che ha dettato le linee guida dei nostri tavoli di lavoro. I temi che abbiamo scelto sono certamente le sfide su cui si misurerà lo sviluppo futuro. Le proposte che ne emergeranno saranno il filo rosso del nostro impegno per una società, un’economia, una politica in cui l’intelligenza creativa non abbia genere né età, che sia meritocratica e ambiziosa, coraggiosa e fiduciosa nelle proprie enormi potenzialità. Da Bologna parte il nostro appello all’unità della politica ed economia italiane ma anche a una pace necessaria, che la forza delle donne di tutto il mondo può trasformare in possibile".

Dopo la pausa pandemica, il format torna quello dei tavoli tematici attorno a cui si raccoglieranno esperti, imprenditrici e imprenditori, manager, professionisti e giornalisti. Due fitte giornate di dibattito, aperte venerdì alle 14.30 dai saluti del Sindaco di Bologna Matteo Lepore e della Responsabile Emilia Romagna della Fondazione Marisa Bellisario Susanna Zucchelli. A introdurre i lavori, una relazione della Presidente della Fondazione Marisa Bellisario Lella Golfo.

Pnrr e transizioni: Ecologica, Digitale, Demografica; Imprese italiane tra globalizzazione e deglobalizzazione; L’Italia diseguale: Donne, Giovani e Sud; Social network: una Generazione da salvare; Per una nuova Leadership; Donne in Guerra; La Politica che vogliamo; L’Economia della Bellezza sono i titoli degli otto Tavoli tematici che ospiteranno, oltre alle 250 imprenditrici, professioniste e manager della Fondazione Marisa Bellisario provenienti da tutto il mondo, un parterre ampissimo per dar vita a un dibattito serio e approfondito sulle tematiche di più stringente attualità ma soprattutto per avanzare proposte concrete, come è nello spirito della Fondazione Marisa Bellisario.

Sabato 15 ottobre, invece, a partire dalle ore 10, sarà la volta della 2ª edizione di B-Factor: Fattore Bellisario, il contest in collaborazione con Intesa Sanpaolo dedicato alle startup innovative e femminili, che si “sfideranno” di fronte a una giuria guidata da Carlo Alberto Carnevale Maffè, SDA Professor di Strategy and Enterpreunership Bocconi School of Management, e composta dalla Ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia Elena Bonetti, da Federica Garbolino, Responsabile Sviluppo Mercato e Servizi Invitalia, Anna Roscio, Executive Director, Direzione Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, Patrizia Rutigliano, Executive Vice President Institutional Affairs, ESG, Communication & Marketing Snam, Valeria Sandei, CEO Almawave e Roberto Sommella, Direttore Milano Finanza.

PNRR e transizioni: ecologica, digitale, demografica

Floriana Cerniglia, Professoressa di Economia Politica, Università Cattolica Del Sacro Cuore; Gigi De Palo, Presidente Fondazione per la Natalità; Silvia Grandi, Direttore Generale Economia Circolare, Ministero della Transizione Ecologica; Giuseppina Gualtieri, Presidente e Amministratore Delegato Tper; Orazio Iacono, Amministratore Delegato Gruppo Hera; Anna Masutti, Presidente Rfi, Rete Ferroviaria Italiana; Daniela Sannino, Account Manager Invitalia. Modera: Sergio Luciano, Direttore Economy e Investire.

Imprese italiane tra globalizzazione e deglobalizzazione

Tiziana Ferrari, Direttore Generale Confindustria Emilia; Giustina Mistrello Destro Vicepresidente Fondazione per La Ricerca Biomedica Avanzata; Costanza Musso, Amministratore Delegato M.A. Grendi dal 1828; Lucia Pasqualini, Capo Ufficio Attrazioni Investimenti Maeci, già Console Generale d’Italia a Guangzhou; Veronica Squinzi, Amministratore Delegato Mapei; Olga Urbani Gruppo Urbani Tartufi. Modera: Mariangela Pira, Giornalista Sky Tg24.

L'Italia diseguale: donne, giovani e Sud

Irma Conti, Presidente Associazione Donne Giuriste Italia; Giusella Finocchiaro, Presidente Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna; Giovanna Gigliotti, Amministratore Delegato Unisalute; Patrizia Ravaioli, Direttore Generale Formez Pa; Linda Laura Sabbadini, Direttrice Istat; Paola Severini, Direttrice Angelipress.com; Annamaria Terremoto, Giornalista Rai. Modera Flavia Perina, Giornalista La Stampa.

Social Network: una generazione da salvare

Laura Bononcini, Public Policy Director Southern Europe, Meta; Andrea Cangini, Giornalista e scrittore; Mafe De Baggis, Digital Strategist e Ricercatrice; Padre Enzo Fortunato, Giornalista e scrittore; Lorenza Lei, Pro Rettore Vicario Università Ecampus; Fabio Lucidi, Preside Facoltà di Medicina E Psicologia, Sapienza Università di Roma; Maria Cristina Messa Ministra dell’università e della Ricerca. Modera: Monica Mosca, Giornalista.

Donne in guerra

Stefania Battistini, Inviata di Guerra Rai; Cinzia Bonfrisco, Europarlamentare; Margherita Boniver, già Ministro della Repubblica; Nataliia Chechykova, Consulente Museo dell’arte Occidentale e Orientale di Odessa; Marta Dassù, Senior Advisor European Affairs The Aspen Institute; Fatima Hosseini, Rifugiata Afghana; Faezeh Mardani, Professoressa di Lingua e Letteratura Persiana, Università di Bologna; Gabriella Simoni, Inviata di Guerra Mediaset. Modera: Marta Ottaviani, Giornalista QN e Avvenire.

La politica che vogliamo

Paola Balducci, Avvocato e Docente LUISS Guido Carli; Alessandra Ghisleri, Direttrice Euromedia Research; Elisabetta Gualmini, Europarlamentare; Stefania Proietti, Sindaco di Assisi; Alessandra Sardoni, Giornalista La7. Modera: Paola Tommasi, Giornalista Il Tempo.

L’economia della bellezza

Letizia Casuccio, Direttore Generale CoopCulture; Giuseppe Cosenza, Analista economico-finanziario Invitalia; Stefania Lazzaroni, General Manager Fondazione Altagamma; Chiara Mastrotto, Presidente e CEO Gruppo Mastrotto; Elena Miroglio, Presidente Miroglio Fashion; Fabrizio Paschina, Executive Director Comunicazione e Immagine Intesa Sanpaolo; Clarissa Pirillo, Head of Communication e Co-owner Rougj. Modera Cinzia Sasso, Giornalista e scrittrice.

Per una nuova leadership

Paola Angeletti, Chief Operating Officer Intesa Sanpaolo; Elena Bottinelli, Head of innovation, digitalization Gruppo San Donato; Claudia Cattani, Presidente CS BNL BNP Paribas; Claudia Giambanco, Equity Partner Ernst&Young e Presidente EY Business School; Simonetta Iarlori, Head of Leonardo Educational Ecosystem e Vicepresidente Federmeccanica; Amalia Maggioli, Gruppo Maggioli; Stefania Radoccia, Managing Partner Ernst&Young. Modera: Antonella Baccaro, Giornalista Corriere della Sera.