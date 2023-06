Intesa Sanpaolo, accordo con Confapi Lazio per le imprese del territorio

Intesa Sanpaolo e Confapi Lazio, siglato accordo per sostenere le imprese del territorio

Intesa Sanpaolo e Confapi Lazio, consapevoli dell’importanza che la piccola e media industria privata riveste nel panorama economico del territorio, condividono un accordo di collaborazione volto a valorizzare il potenziale delle imprese associate e supportarle ad affrontare l’attuale contesto economico. L’accordo individua nuovi strumenti non solo finanziari con l’obiettivo di favorire la crescita del sistema imprenditoriale laziale, attraverso un percorso che agevoli i processi di innovazione, di sostenibilità e di valorizzazione del capitale umano. Questo protocollo si inserisce nella più ampia collaborazione avviata ormai da diversi anni a livello nazionale.

L’accordo è stato presentato nei giorni scorsi nel corso di un evento svoltosi a Roma presso l’azienda Smi Technologies and Consulting in cui sono intervenuti Roberto Gabrielli, Direttore Regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo, Massimo Tabacchiera, Presidente di Confapi Lazio, Giampaolo Olivetti Presidente d’IMPRESA e per Intesa Sanpaolo Rosa Maria Vitulano, economista e Paolo Musso, direttore commerciale imprese per la direzione regionale Lazio e Abruzzo. Moderatore dell’incontro Saverio Motolese Direttore Generale d’IMPRESA.

Punti centrali dell’accordo sono l’accelerazione della transizione sostenibile, attraverso linee di finanziamento a medio-lungo termine che prevedono un innovativo meccanismo di premialità sui tassi in base al raggiungimento di obiettivi in ambito ESG; il sostegno lungo tutto il percorso della digitalizzazione, grazie a finanziamenti ad hoc e a una rete di partner specializzati che facilitano l’evoluzione delle relazioni e i processi aziendali; nuove iniziative per favorire l’utilizzo dei fondi del PNRR, tra cui Incent Now - la piattaforma web frutto della collaborazione con Deloitte che Intesa Sanpaolo mette gratuitamente a disposizione delle aziende clienti per ottenere le informazioni relative alle misure e ai bandi resi pubblici da enti istituzionali nazionali ed europei nell’ambito della pianificazione del PNRR, e un’ampia gamma di soluzioni di finanziamento che integrano le agevolazioni pubbliche.