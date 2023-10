Intesa Sanpaolo amplia la gamma di 'Certificati Step Down Express Worst Of'

Intesa Sanpaolo, aumentati i Certificati Step Down Express Worst Of con Effetto Memoria: saranno quotati sul SeDeX di Borsa Italiana

Dal 18 ottobre 2023 saranno quotati direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana 10 nuovi Certificati Step Down Express Worst Of con Effetto Memoria emessi da Intesa Sanpaolo su azioni italiane, europee e americane. I nuovi Certificati prevedono la possibilità di ottenere due Premi Fissi iniziali seguiti da Premi Mensili con Effetto Memoria condizionati dall’andamento dell’azione sottostante con la performance peggiore. I Premi, sia condizionati che fissi, vanno da un minimo dello 0,80% (9,60% annualizzato) ad un massimo dell’1,35% (16,20% annualizzato), a seconda del paniere di azioni selezionato.

Inoltre, i nuovi Certificati prevedono, dopo un anno, la possibilità di Rimborso Anticipato nel caso in cui l’azione sottostante con la performance peggiore, nelle relative date di valutazione, abbia un valore maggiore o uguale al Livello di Esercizio Anticipato. Grazie all’effetto Step-Down, il livello di Esercizio Anticipato si riduce del 5% ogni 6 mesi, aumentando la probabilità di rimborso anticipato.

I nuovi Certificati Step Down Express Worst Of con Effetto Memoria di Intesa Sanpaolo sono Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto con le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione pari a 100 euro, durata di 36 mesi e barriera sul capitale osservata unicamente alla scadenza; prevedono il pagamento di 2 premi fissi indipendentemente dall’andamento del sottostante e la possibilità di ricevere fino a 34 premi condizionati mensili se l’azione sottostante del paniere con la performance peggiore, nelle relative date di valutazione, abbia un valore maggiore o uguale al Livello Barriera.

Grazie all’Effetto Memoria, eventuali premi non corrisposti alle precedenti date di pagamento verranno pagati alla prima data di valutazione in cui venissero soddisfatte le condizioni di pagamento. Inoltre, se il sottostante con la performance peggiore quota ad un livello maggiore o uguale al livello di Esercizio Anticipato, il certificato scade anticipatamente rimborsando anche il Prezzo di Emissione.

In queste emissioni è presente l’effetto Step-Down, caratteristica che facilita la possibilità di esercizio anticipato riducendone il livello del 5% ogni 6 mesi: il livello di Esercizio Anticipato parte dal 100% dello strike da ottobre 2024 a marzo 2025, per poi ridursi progressivamente al 95% nelle osservazioni da aprile a settembre 2025, al 90% nelle osservazioni da ottobre 2025 a marzo 2026 fino ad arrivare all’85% dello strike iniziale nelle osservazioni mensili tra aprile e settembre 2026. Inoltre, i certificati su sottostanti denominati in una valuta diversa dall’Euro dispongono dell’opzione “Quanto” che rende l’investitore immune dall’oscillazione del cambio tra Euro e la valuta del sottostante.