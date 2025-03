Intesa Sanpaolo, Gallerie d'Italia: fino al 16 marzo la mostra "Il genio di Milano"

Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo: a Milano fino al 16 marzo la mostra "Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento"

Fino al 16 marzo 2025, le Gallerie d’Italia – Milano di Intesa Sanpaolo ospitano la mostra Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento, curata da Marco Carminati, Fernando Mazzocca, Alessandro Morandotti e Paola Zatti. Un successo straordinario di pubblico ha caratterizzato l’esposizione, che ha accolto 100.000 visitatori sin dall'inizio della sua apertura. Per l'ultimo giorno della mostra, domenica 16 marzo, l’ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori, offrendo un’ulteriore opportunità di fruizione.

La mostra, che celebra la storia artistica di Milano, è realizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il supporto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, grazie alla collaborazione delle principali istituzioni culturali della città. Il genio di Milano racconta la storia dell’evoluzione artistica della città dal tardo Medioevo, con la costruzione della Fabbrica del Duomo, fino alla metà del Novecento. L'esposizione si sviluppa in un percorso tematico e cronologico che comprende 140 opere, tra dipinti, sculture, manoscritti, disegni e marmi, e illustra come Milano sia stata una fucina di innovazioni artistiche.

Dalla Milano medievale, guidata dalle maestranze straniere impegnate nella costruzione del Duomo, fino al fermento culturale del Novecento, l’esposizione traccia dieci momenti salienti che hanno trasformato la città in un polo di innovazione artistica. Si passa così dai grandi maestri come Leonardo e Federico Borromeo, all’influenza della Milano neoclassica di Piermarini, fino alle correnti artistiche moderne, come il futurismo e il divisionismo. Ogni sezione della mostra è un tributo alla vivacità culturale di Milano, una città che ha saputo integrare e valorizzare diverse tradizioni artistiche, diventando un punto di riferimento internazionale.

Il 21 marzo, in continuità con la mostra, si terrà il convegno Cultura ed economia: Milano e il suo genio per la civitas di domani presso la Sala delle Accademie della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Durante l'evento, Giovanni Bazoli, Presidente Emerito di Intesa Sanpaolo, aprirà i lavori e interverranno il cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, e Paolo Grandi di Intesa Sanpaolo. Il convegno esplorerà come la cultura e l'economia possano intrecciarsi in modo proficuo per il futuro della città, unendo la tradizione storica alla prospettiva di sviluppo per la civitas di domani.