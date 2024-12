Intesa Sanpaolo supporta IEG con un finanziamento Sustainability Linked da €33 mln

Intesa Sanpaolo, Divisione IMI Corporate & Investment Banking: sottoscritto accordo con IEG per un finanziamento Sustainability Linked da €33 milioni

Intesa Sanpaolo, tramite la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, e Italian Exhibition Group (IEG), società di punta in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, mercato regolamentato da Borsa Italiana, hanno annunciato la conclusione di un accordo per un finanziamento Sustainability Linked del valore di 33 milioni di euro. Questa linea di credito, con scadenza fissata al 2027, è destinata a rifinanziare il debito esistente garantito da SACE, contratto durante il periodo della pandemia. L’operazione consentirà a IEG di ottimizzare la propria struttura finanziaria, migliorando le condizioni del debito e riducendone i costi.

L’operazione è stata organizzata dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, sotto la guida di Mauro Micillo. Il finanziamento è configurato come un Sustainability Linked Loan, prevedendo una riduzione del margine di interesse qualora vengano raggiunti precisi obiettivi di sostenibilità. Tali obiettivi riguardano in particolare la decarbonizzazione e l'incentivazione di pratiche ESG tra i dipendenti, in linea con gli impegni definiti da IEG nel proprio Piano Strategico 2023-2028.