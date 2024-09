Intesa Sanpaolo: il programma 'Imprese Vincenti' fa tappa a Roma

Intesa Sanpaolo: celebrate a Roma 10 eccellenze imprenditoriali grazie al programma 'Imprese Vincenti'

Oggi Roma ha ospitato la nona delle quindici tappe del programma "Imprese Vincenti" di Intesa Sanpaolo, dedicato a celebrare l'eccellenza delle piccole e medie imprese italiane. Questo programma, giunto alla sua quinta edizione, si propone di valorizzare le aziende che rappresentano il meglio del Made in Italy e dimostrano notevoli risultati economici e sociali.

Durante l'evento, sono state presentate dieci imprese eccezionali provenienti da Lazio e Abruzzo, selezionate tra le 4.000 autocandidate di quest'anno. Le aziende premiate spaziano in diversi settori, dall'industria e meccanica ai servizi energetici e architettura, fino al turismo e ai servizi alle aziende. Queste imprese sono state riconosciute per i loro progetti innovativi e per l'impatto positivo che hanno avuto sulle loro comunità e sul mercato.

Le 10 “Imprese Vincenti”: AB TUNNELING fondata a Pomezia (RM) per il settore Industria, BRUZZICHES BROTHERS di Caprarola (VT) e C.S. EMERGENZA di Manoppello (PE) per il settore moda e abbigliamento, CIMAS ha radici “romane” e GROUP ATP di Roma per il settore Meccanica, COMEC INNOVATIVE di Chieti per il settore servizi energetici, EUROCOMITALIA di Sezze (LT) e LAS MOBILI di Tortoreto (CH) per il settore architettura e design, POMILIO BLOMM di Pescara per il settore servizi alle aziende, XENIA di Guardagriele (CH) per il settore turismo.

Il programma "Imprese Vincenti" si distingue per la sua capacità di evidenziare e sostenere le imprese che eccellono nell'adozione di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), nella crescita economica, nell'innovazione e nella transizione digitale. Intesa Sanpaolo, insieme ai partner dell'iniziativa, offre supporto per facilitare la crescita delle PMI in questi ambiti cruciali, contribuendo così a rafforzare la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle aziende premiate. Dall'inizio del programma, circa 14.000 imprese hanno partecipato alle cinque edizioni, con 4.000 candidature solo per quest'anno. Queste aziende generano un fatturato complessivo di circa 35 miliardi di euro e impiegano circa 150.000 persone.

Negli ultimi anni, l’economia delle regioni Lazio e Abruzzo ha mostrato una crescita significativa, con un aumento del 40% delle esportazioni dal 2016. In particolare, il Lazio ha contribuito in modo rilevante con esportazioni superiori ai 29 miliardi di euro, trainate principalmente dai settori farmaceutico e chimico. L’Abruzzo ha visto una crescita delle esportazioni a oltre 10 miliardi di euro, con il settore automotive che gioca un ruolo importante, seguito dalla farmaceutica e dall’agro-alimentare.

Nel primo semestre del 2024, entrambe le regioni hanno registrato una crescita delle esportazioni, con il Lazio che ha visto un incremento del 6,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e l'Abruzzo un aumento del 2,1%. Questo andamento positivo contrasta con la media nazionale, che ha visto una diminuzione dell'1,1%. Le aziende manifatturiere delle due regioni hanno mostrato una buona performance anche negli investimenti in tecnologia e sostenibilità, un cambiamento positivo rispetto al passato recente. L'incremento degli investimenti e l'espansione delle imprese sono sostenuti anche dai programmi di finanziamento e dalle politiche di sostegno, come quelle del PNRR, che stanno contribuendo al rilancio delle infrastrutture e alla transizione verso un’economia più verde e digitale.

Il successo del programma "Imprese Vincenti" è anche il risultato della collaborazione con un ampio network di partner di alto profilo, tra cui Bain & Company, ELITE, Gambero Rosso, Cerved, Microsoft Italia e molti altri. Questi partner forniscono supporto specializzato in formazione, competenze e servizi per aiutare le PMI a crescere e a affrontare le sfide del mercato.

Roberto Gabrielli, Direttore regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Le aziende protagoniste oggi qui a Roma sono l’esempio dell’eccellenza imprenditoriale del Paese. La tappa odierna è dedicata alle aziende laziali e abruzzesi che hanno saputo cogliere nuovi stimoli e avviato percorsi in logica ESG, elementi distintivi e coerenti con una nuova vocazione che genera sviluppo economico e sociale. L’attenzione alle persone, da sempre tra le priorità di Intesa Sanpaolo, è un concetto ampio, che va dall’utilizzo delle nuove modalità di lavoro al miglioramento dei parametri ESG, valori fondamentali per crescere in termini di competitività”.