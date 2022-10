Intesa Sanpaolo Innovation Center, al via Fondo SEI con 15 mln

Intesa Sanpaolo Innovation Center presenta il Fondo SEI amministrato da Neva SGR, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro

Intesa Sanpaolo Innovation Center ha istituito il nuovo Fondo SEI (Fondo Sviluppo Ecosistemi di Innovazione), affidato al controllo di Neva SGR, società di venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo. Il fondo creato ha l’obiettivo di sostenere la crescita dell’ecosistema italiano dell’innovazione, con investimenti mirati in veicoli per l’attuazione di programmi di ricerca, selezione, accelerazione e professionalizzazione di startup italiane promettenti. La dotazione iniziale prevista è di 15 milioni di euro, totalmente sottoscritti da Intesa Sanpaolo Innovation Center, per un ammontare massimo futuro fino a 50 milioni di euro riservato a investitori qualificati.

Il Fondo SEI verrà indirizzato verso gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e verso altre tipologie di veicoli gestiti da soggetti terzi (incubatori, acceleratori, startup studios, holding di partecipazioni). É stato annunciato oggi il primo investimento, per un importo pari a 2,5 milioni di euro, in Tech4Planet, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Sostenibilità nato su iniziativa di CDP Venture Capital insieme al Politecnico di Milano e con il coinvolgimento dei Politecnici di Bari e Torino, con l’obiettivo di far crescere e portare sul mercato progetti nati all’interno dei laboratori di università e centri di ricerca nelle fasi Proof of Concept (POC) e Seed nei settori energy tech, sustainabile manufacturing, smart mobility e circular economy.

“Per loro natura i fondi finora promossi e amministrati dalla nostra controllata Neva SGR non possono allocare il capitale dei sottoscrittori in realtà poco mature, come possono essere le startup che nascono e muovono i primi passi nelle università, nei politecnici e nei centri di ricerca”, ha dichiarato Maurizio Montagnese, Presidente Intesa Sanpaolo Innovation Center.

“Con la precisa volontà di contribuire alla crescita degli ecosistemi innovativi del nostro Paese anche sul fronte delle nuove tecnologie avanzate per la sostenibilità, abbiamo attivato Neva SGR perché istituisse il Fondo SEI, completamente dedicato ai veicoli che a loro volta investono in programmi di ricerca, selezione, accelerazione e professionalizzazione di startup promettenti. Sottolineo il valore di essere da subito operativi e quindi la decisione di effettuare immeditamente un primo investimento in Tech4Planet, veicolo nato dalla collaborazione di partner come il Gruppo CDP e tre prestigiosi politecnici, va esattamente nella direzione degli obiettivi che ci eravamo prefissi”, conclude Montagnese.