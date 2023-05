Intesa Sanpaolo: intelligenza artificiale e vigilanza bancaria

Intesa Sanpaolo: nasce Lisa, strumento di Machine Learning che aiuta a processare migliaia di pubblicazioni sulla Banking Supervision

Intesa Sanpaolo ha introdotto l’Intelligenza Artificiale in numerose attività e ha avviato progetti di ricerca applicata nel settore grazie anche alla collaborazione con importanti centri di eccellenza, con l’obiettivo di fornire al Gruppo, ai clienti e ai territori dove opera servizi sempre più efficienti, innovativi e sicuri. La Direzione Group Supervisory Strategic Steering, Area Chief Institutional Affairs and External Communication di Intesa Sanpaolo guidata da Stefano Lucchini, è stata tra le prime ad applicare l’Intelligenza Artificiale ai propri processi interni.

Grazie alla collaborazione con l’Area Chief Data, AI, Innovation and Technology (guidata da Massimo Proverbio) e PWC, la Direzione (affidata a Walter Chiaradonna) ha progettato e avviato con successo Lisa (Linguistic Intelligence for Supervisory Awareness), uno strumento di Machine Learning che aiuta a leggere e processare rapidamente migliaia di pubblicazioni sulla Banking Supervision alimentandosi da fonti selezionate, come Istituzioni, think tank e società di consulenza.

Lisa utilizza algoritmi NLP (Natural Language Processing) per leggere testi a una velocità infinitamente superiore a quella umana e li analizza per identificare pattern di significati, ricerca correlazioni in modalità oggettiva e ha dimostrato notevoli “capacità predittive”, che possono evidenziare con largo anticipo trend futuri, collegamenti non ovvi fino a pochi anni fa e che oggi vengono dati per scontati, come quelli tra il cambiamento climatico e il rischio di credito. Un team dedicato sviluppa analisi mirate a far crescere l’attenzione e la consapevolezza di Lisa sia sulla Vigilanza Bancaria sia su tematiche che si ritiene possano diventare rilevanti in futuro.