Intesa Sanpaolo: prima banca in Europa per diversità e inclusione

Intesa Sanpaolo è la prima banca in Europa e la seconda al mondo per diversità e inclusione secondo il Refinitiv Global Diversity and Inclusion Index

Intesa Sanpaolo riceve un nuovo riconoscimento per il suo impego sul tema della diversità e dell'inclusività sul lavoro. La Banca è prima in Europa e seconda al mondo secondo i parametri del Refinitiv Global Diversity and Inclusion Index, indice internazionale che valuta oltre 12 mila aziende quotate a livello globale. Intesa è l'unica realtà italiana ad essere stata inserita tra i 100 luoghi di lavoro più inclusivi e attenti alle diversità secondo il RGDI Index. Il Gruppo si è classificato al 16° posto, mostrando un significativo miglioramento rispetto alla 50esima posizione del 2021.

Refinitiv, società del London Stock Exchange Group, è uno dei principali fornitori al mondo di ricerche e dati in ambito finanziario. E' importante ricordare che l’analisi si svolge esclusivamente su dati pubblici, che predono in considerazione bilanci, relazioni finanziarie, notizie stampa e siti web. Sono 24 i parametri sfruttati per definire le posizioni delle imprese, tutte riconducibili a quattro categorie chiave: diversità, inclusione, sviluppo delle persone e gestione delle controversie.

Il posizionamento di Intesa Sanpaolo è indice di una costante attenzione verso i dipendenti e le realtà che operano per il Gruppo, che punta ad accrescere ancora il proprio punteggio internazionale. Strumenti a sostegno della diversità e dell'inclusione sono stati introdotti già da tempo, come dimostra la definizione di un KPI specifico per premiare i manager attenti all’equità di genere e la creazione di programmi e percorsi formativi per favorire l’inclusione.

Nel 2020 è stata approvata la policy “Principi in materia di Diversity & Inclusion”, che formalizza la politica di inclusione verso tutte le forme di diversità, basandola sul rispetto, sulla meritocrazia e sulle pari opportunità. Nel 2021 sono state pubblicate le Regole per il Contrasto alle Molestie Sessuali, documento che affianca il Codice Etico ed il Codice di Comportamento nell’esplicitare la politica di ferma condanna di ogni tipo di molestia. La pubblicazione del documento è stata accompagnata da un corso di formazione obbligatorio per diffonderne la conoscenza e l’attuazione. Il Gruppo ha inoltre implementato numerose iniziative per il sostegno alla clientela, alle famiglie e all’imprenditoria femminile.