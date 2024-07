Intesa Sanpaolo Main Partner di Cortona On The Move con "Cronache d'acqua"

Cortona On The Move, Intesa Sanpaolo Main Partner del festival con il progetto "Cronache d'acqua": la crisi climatica raccontata per immagini

Intesa Sanpaolo partecipa come Main Partner alla 14ª edizione di Cortona On The Move, il festival internazionale di fotografia in programma dall’11 luglio al 3 novembre 2024 a Cortona, nel cuore della Toscana. Il tema di quest’anno attorno a cui si concentrerà la riflessione dei progetti fotografici è il corpo – Body of Evidence - nelle sue molteplici forme ed espressioni.

Intesa Sanpaolo e le Gallerie d’Italia contribuiscono attivamente al Festival con il progetto fotografico "Cronache d'acqua - Immagini dal Nord Italia", una produzione in partnership con Cortona on the Move che racconta lo stato della risorsa più preziosa del nostro pianeta attraverso una campagna fotografica commissionata dalle Gallerie d’Italia nella primavera 2023 al collettivo di fotografi e fotografe Cesura, promuovendo la consapevolezza ambientale.

Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore Generale Gallerie d’Italia, ha dichiarato: “Abbiamo scelto di continuare ad essere al fianco del Festival di Cortona, con il lavoro delle Gallerie d’Italia-Torino intorno alla fotografia, rendendo vivo un progetto speciale che racconta mesi complicati vissuti a causa della crisi climatica. Dieci storie italiane dedicate all’acqua, per riflettere sulla difesa del pianeta e sul rapporto tra uomo e natura. Sono temi del tempo presente che evidenziano il valore e l’efficacia di questa forma d’arte, in piena sintonia con l’impegno della Banca in ambito sostenibilità”.

Cronache d’acqua, realizzato con la collaborazione di Green & Blue, testata del Gruppo editoriale Gedi focalizzata su sostenibilità e ambiente, mira a creare memoria a lungo termine e a stimolare la riflessione sul cambiamento climatico, narrando il ciclo dell'acqua e il suo impatto su persone e territori. Attraverso gli scatti di cinque fotografi, raccolti in dieci storie, viene raccontato il percorso ideale del ciclo dell’acqua, dalla sorgente passando allo sfruttamento agricolo e industriale, analizzando le diverse forme in cui l’acqua si manifesta fino ad arrivare alla foce.

Inserito all’interno del festival il progetto diventa un percorso che offre una riflessione sulla relazione simbiotica, e spesso fragile, tra la Terra e l’essere umano, una connessione intrinseca tra l’umanità e il mondo che questa abita, nel quale il corpo umano si colloca come un ospite che interagisce con l’ambiente, più o meno consapevolmente.

Intesa Sanpaolo vive da sempre con passione e convinzione il proprio impegno nella promozione dell’arte e della cultura. Lo testimoniano le mostre originali e le attività realizzate alle Gallerie d’Italia, il polo museale della Banca a Milano, Napoli, Torino e Vicenza, e il sostegno alle principali iniziative programmate su tutto il territorio nazionale, dall’arte al restauro, dalla musica al teatro, alla lettura. In particolare le Gallerie d’Italia – Torino hanno confermato la vocazione di offrire nella centrale Piazza San Carlo, un luogo di riflessione permanente dove la fotografia esplora la complessità del mondo attuale con sguardi e linguaggi diversi.

Dalle grandi committenze originali commissionate dalla Banca a fotografi di fama internazionale - Paolo Pellegrin, Gregory Credwson, JR, Luca Locatelli, Cristina Mittermeier e dal prossimo 17 ottobre il fotografo americano Mitch Epstein – alla rassegna “La Grande Fotografia Italiana” curata da Roberto Koch e dedicata ai maestri della storia della fotografia italiana del ‘900, con le mostre di Lisetta Carmi, Mimmo Jodice e quella appena inaugurata di Antonio Biasiucci, in programma fino al 6 gennaio 2025.

Il “clou” di Cortona on the Move sarà nelle giornate inaugurali del festival (11-14 luglio), con ospiti grandi esperti nazionali e internazionali del mondo della fotografia, impegnati in eventi, presentazioni, talk e workshop. Tra il talk da non perdere l’appuntamento di approfondimento sulla mostra “Cronache d’acqua. Immagini dal Nord Italia” in programma venerdì 12 luglio alle ore 16.00 al Teatro Signorelli con la partecipazione dei fotografi del collettivo Cesura Arianna Arcara e Marco Zanella, di Antonio Carloni Vicedirettore delle Gallerie d’Italia-Torino e dello scrittore Paolo Di Paolo, moderati da Cristina Nadotti, giornalista di Green&Blue, La Repubblica – Gedi.