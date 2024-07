Intesa Sanpaolo, Neva entra nel capitale di Bio4Dreams

Intesa Sanpaolo, Neva annuncia l'ingresso nel capitale di Bio4Dreams: l'investimento è stato effettuato tramite il Fondo Sei

Neva, la società di venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha annunciato l'ingresso nel capitale di Bio4Dreams, un incubatore italiano di startup innovative in fase very early stage operanti nel settore delle Scienze della Vita. L'investimento è stato effettuato tramite il Fondo Sei-Sviluppo ecosistemi di innovazione, interamente sottoscritto da Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società del Gruppo dedicata all’innovazione di frontiera. Il Fondo Sei è un fondo di investimento alternativo istituito e gestito da Neva con l'obiettivo di sostenere la crescita dell'ecosistema italiano dell'innovazione attraverso investimenti mirati in veicoli che attuano programmi di ricerca, selezione, accelerazione e professionalizzazione di startup promettenti.

Grazie all'ingresso del Fondo Sei di Neva e alla collaborazione già avviata con Intesa Sanpaolo Innovation Center, Bio4Dreams consolida il suo posizionamento nell’ecosistema italiano dell’innovazione. L'obiettivo è rafforzare la struttura interna per accelerare lo sviluppo delle attività a livello internazionale. L’ingresso del Fondo Sei rappresenta una conferma dei risultati raggiunti da Bio4Dreams in sei anni di intenso lavoro in Italia e all’estero. Questo percorso ha portato la società a diventare un punto di riferimento europeo per l’innovazione, contribuendo all’evoluzione degli ecosistemi territoriali nel campo delle Scienze della Vita.

Dal 2018 a oggi, Bio4Dreams ha valutato circa 1600 progetti imprenditoriali dagli ecosistemi in Italia (Milano, Torino, Genova, Como, Bolzano, Trento, Trieste, Venezia, Siena e Napoli) e all’estero (Pécs in Ungheria, Cracovia in Polonia e Cambridge, Massachusetts negli USA). Ha avviato percorsi di incubazione personalizzati per 47 tra startup e PMI innovative, creando un portafoglio di 15 realtà partecipate dal valore complessivo di oltre 71 milioni di euro. Le realtà supportate dall'incubatore operano nei principali settori delle Scienze della Vita, dal farmaceutico ai dispositivi medici, dal diagnostico all'E-Health, fino all'Agri-foodtech e alla bioeconomia circolare. L’investimento del Fondo Sei prevede anche l'ingresso di un nuovo membro nel Consiglio di Amministrazione di Bio4Dreams, nominato da Neva.

Mario Costantini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Neva, ha dichiarato: “L’investimento di Neva Sgr in Bio4Dreams mira a sostenere e accelerare l’innovazione nel settore delle Scienze della Vita in Italia. Il nostro Paese vanta numerosi ottimi ricercatori e startupper, ma spesso per sviluppare le loro idee e realizzare i loro progetti preferiscono andare all’estero. Con il nostro Fondo Sei siamo orgogliosi di poter sostenere Bio4Dreams nella sua crescita, un incubatore che contribuisce a trattenere e ad attrarre startup altamente innovative sul nostro territorio”.

“Siamo entusiasti e onorati di avere al nostro fianco Neva Sgr, tramite il Fondo Sei, e di collaborare con Intesa Sanpaolo Innovation Center. Le sinergie che Bio4Dreams potrà creare con i diversi attori del sistema dell’innovazione del Gruppo Intesa Sanpaolo saranno fondamentali per proseguire nel percorso di crescita, tracciare nuove rotte e affrontare le sfide che ci attendono nei prossimi anni”, ha affermato Elisabetta Borello, Co-Founder, VP Strategy & External Relations di Bio4Dreams.