Intesa Sanpaolo presenta SPAZIOXNOI, un luogo di socialità per gli over 65

Intesa Sanpaolo lancia SPAZIOXNOI, un punto di riferimento per gli anziani attivi e autonomi

Si è svolta oggi la presentazione del progetto pilota SPAZIOXNOI, lanciato dalla divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, che si configura come una risposta innovativa alle esigenze della popolazione senior, inserendosi nell'ambito delle iniziative ESG del Piano di Impresa 2022-25 e del programma "Soluzione Domani". In un contesto di invecchiamento demografico in costante aumento, soprattutto in Italia, dove la percentuale di persone over 65 è destinata a raggiungere il 34% entro il 2050, SPAZIOXNOI si propone come un punto di riferimento per gli anziani attivi e autonomi. Sebbene rappresentino una quota significativa della popolazione, spesso questa fascia non riceve servizi specifici adeguati alle proprie esigenze.

Con uno sguardo attento alle necessità dei senior, SPAZIOXNOI mira a supportarli nel mantenimento di uno stile di vita attivo e gratificante, consentendo loro di rimanere a lungo nella propria abitazione e prevenendo il rischio di isolamento sociale. L'obiettivo è offrire un'ampia gamma di servizi che vanno dal supporto quotidiano all'assistenza sociosanitaria, favorendo una vita sociale ricca e piena di significato.

Situato nel cuore di Milano, in via Popoli Uniti 2 angolo viale Monza (fermata MM1 Rovereto), SPAZIOXNOI è progettato per favorire il benessere dei suoi frequentatori. Le attività proposte spaziano dall'intrattenimento culturale alla promozione dell'attività fisica e del benessere psicofisico. Aree accoglienti permettono agli anziani di incontrarsi, partecipare a giochi e intrattenimenti, mentre appuntamenti culturali offrono la possibilità di arricchire la propria conoscenza e valorizzare le proprie passioni.

L'attenzione alla salute e al benessere fisico è centrale: SPAZIOXNOI offre supporto nell'individuazione di percorsi personalizzati di attività fisica e organizza corsi per mantenere in forma corpo e mente. Inoltre, grazie a collaborazioni con società esperte nel settore del benessere, vengono offerti servizi specifici per le necessità di ogni giorno, dall'assistenza personale alla cura degli animali. Il palinsesto di SPAZIOXNOI si configura come un punto di riferimento per gli abbonati, offrendo un'ampia gamma di attività continuative e eventi speciali, quali conferenze tematiche e visite guidate.

L'obiettivo è creare una comunità inclusiva e dinamica, dove ogni senior possa sentirsi parte di qualcosa di speciale. In un contesto in cui l'attenzione alla popolazione senior è sempre più cruciale, SPAZIOXNOI si distingue come un'iniziativa innovativa e pionieristica, offrendo un modello replicabile e sostenibile per rispondere alle esigenze di una popolazione in costante evoluzione.

L'intervista di affaritaliani.it a Mauro Palonta, responsabile del progetto SPAZIOXNOI, della divisione Insurance di Intesa Sanpaolo

"SPAZIOXNOI è concepito per offrire una risposta completa alle esigenze dei suoi frequentatori, fornendo una vasta gamma di servizi, attività e intrattenimento, ma soprattutto un'opportunità per socializzare. Il nostro obiettivo primario è promuovere il benessere attraverso un ricco programma di appuntamenti, pensati per favorire l'incontro e la condivisione di esperienze tra le persone. Desideriamo creare un ambiente accogliente dove sia facile sentirsi parte di una comunità, con l'opportunità di trovare risposte alle proprie esigenze all'interno di uno spazio unico, facilmente accessibile a piedi e garantito dalla qualità e l'affidabilità del Gruppo Intesa Sanpaolo", a margine dell'evento ha dichiarato Mauro Palonta, responsabile del progetto SPAZIOXNOI, della divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, ai microfoni di affaritaliani.it.