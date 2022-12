Intesa Sanpaolo quota 35 nuovi Certificati Premium Cash Collect

Intesa Sanpaolo, quotati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana 35 nuovi Certificati Premium Cash Collect

A partire da oggi, 12 dicembre 2022, i 35 nuovi Certificati Premium Cash Collect emessi da Intesa Sanpaolo sono quotati direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana. I Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto corrispondono all’investitore Premi Fissi Incondizionati mensili e gli permettono di rimborsare il Prezzo di Emissione maggiorato di un Premio alla scadenza, qualora il sottostante abbia un valore maggiore o uguale al Livello Barriera. In particolare, tutti i certificati Premium Cash Collect quotati il 12 dicembre hanno le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione pari a 100 Euro, durata di 24 mesi e barriere dal 50% al 70% osservate unicamente il 4 dicembre 2024; prevedono il pagamento di 23 premi fissi incondizionati mensili da gennaio 2023 a novembre 2024, indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante e un premio condizionato a scadenza.

Affinché avvenga il pagamento del premio condizionato a scadenza, è sufficiente che il sottostante, nella data di valutazione finale, abbia un valore maggiore o uguale al Livello Barriera. Per questo motivo, anche in caso di ribassi dell’azione sottostante entro il Livello Barriera, il rendimento del Certificato risulta essere positivo. A titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento di un certificato: il Premium Cash Collect su Banco BPM. L’investitore avrà la possibilità di acquistare questo strumento direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 12 dicembre 2022 attraverso il proprio intermediario finanziario di fiducia, phone banking o internet banking. Il certificato pagherà 23 premi fissi incondizionati di Euro 0,88 nelle seguenti date (affinché vengano riconosciuti i premi alle date di pagamento è necessario che i certificati siano acquistati entro 3 giorni lavorativi prima delle date effettive di pagamento).

É importante specificare che il pagamento dei premi avviene indipendentemente dalla performance del sottostante. Qualora il valore dell’azione di Banco BPM dovesse essere al di sotto del Livello Barriera (pari a 2,2057), il certificato pagherà in ogni caso l’importo di 0,88 Euro mensile, corrisposto indipendentemente dall’andamento del sottostante. Nel giorno di scadenza del certificato (6 dicembre 2024) l’investitore percepirà il prezzo di emissione del certificato di 100 Euro maggiorato dell’ultimo premio condizionato di Euro 0,88 qualora il valore dell’azione Banco BPM (alla data di valutazione finale del 04 dicembre 2024) dovesse essere pari o superiore del Livello Barriera pari a 2,2057 (il 70% del Valore iniziale del sottostante).

In caso contrario, l’investitore subirebbe una perdita commisurata a quella che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante. L’investimento in Certificati con azione sottostante denominata in una valuta diversa dall’Euro non comporta per l’investitore il rischio legato all’andamento del tasso di cambio: tutti i certificati sono denominati in euro e sia i premi intermedi che il rimborso a scadenza avvengono in euro.