Intesa Sanpaolo sostiene i progetti green del Gruppo SUSTECH

Sviluppo sostenibile, Intesa Sanpaolo sostiene il Gruppo Sustech con un finanziamento S-loan da 2 milioni di euro

Si rafforza la collaborazione tra Intesa Sanpaolo e il Gruppo SUSTECH. Nei giorni scorsi il Gruppo SUSTECH, impegnato nella realizzazione ed installazione di impianti fotovoltaici nel territorio nazionale, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo, un nuovo finanziamento S-loan di 2 milioni di euro. Il Gruppo SUSTECH, opera nel settore dell'energia rinnovabile in particolare attraverso l'installazione di pannelli ed impianti fotovoltaici sia per i privati che per le imprese. Dal 2010 inoltre ha stretto una partnership con la società Sunpower (leader mondiale nel settore energetico) diventando così uno dei principali fornitori europei. Collabora inoltre con marchi primari come Daikin e Tesla, operando capillarmente su tutto il territorio nazionale.

Intesa Sanpaolo ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile e favorisce gli investimenti ESG. Di qui lo sviluppo di un nuovo strumento di finanziamento a medio-lungo termine denominato S-Loan specificatamente disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa, valorizzando gli investimenti dedicati grazie anche alla individuazione di indicatori di performance ESG condivisi. I finanziamenti S-Loan offrono infatti condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che vengono riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG.

Roberto Gabrielli, responsabile Direzione regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo, dichiara: "La sostenibilità è ormai parte integrante del DNA del nostro Gruppo e questi valori hanno assunto ulteriore rilevanza nell’ambito del PNRR; questa operazione ne è un’ulteriore dimostrazione. Nel suo ruolo a sostegno delle famiglie e delle imprese del Paese, Intesa Sanpaolo si impegna in un’allocazione responsabile del credito privilegiando in particolare le aziende che, come Sustech, investono in sviluppo sostenibile concorrendo così alla creazione di valore collettivo".

Antonio Panuccio del Gruppo SUSTECH chiosa: “Sustech è impegnata da anni ad affermare concretamente i valori e i principi in cui si identifica il proprio management aziendale: il rispetto dell’ambiente, l’attenzione al territorio e ai propri dipendenti, una gestione etica e meritocratica. Per garantire il raggiungimento di questi obiettivi, la nostra azienda ha avviato un percorso che tende ad affermare i principi ESG e ad adottare nel breve periodo i valori tipici di una Benefit Company. Tale percorso si è rafforzato e concretizzato di recente grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo che ha consentito a Sustech di accedere alle migliori professionalità del settore e di specializzare la propria organizzazione orientandola totalmente ai criteri ESG. Siamo sicuri che, anche grazie all’intervento di Intesa Sanpaolo, Sustech potrà diventare nel breve periodo un modello di riferimento fra le Benefit Company italiane.”