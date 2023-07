Intesa Sanpaolo sostiene la serra per orchidee di Ollignan

Intesa Sanpaolo: arriva ad Ollignan una serra riscaldata con energia eolica per la coltivazione di orchidee

Sostenibilità, crescita, opportunità e inclusione: questi sono i valori che accomunano il progetto “Purezza ed Energia” che sarà realizzato nei prossimi mesi nel centro agricolo Fondazione Sistema Ollignan Onlus di Quart con la collaborazione della Società Cooperativa Edileco, l’azienda Enessere e il sostegno di Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con Fondazione CESVI. Il progetto prevede la realizzazione di una serra dedicata alla coltivazione di orchidee e riscaldata utilizzando l’energia prodotta da un impianto micro-eolico. Nasce così il nome “Purezza ed Energia” con l’obiettivo di consolidare i momenti di aggregazione sociale nel centro agricolo con una nuova attività speciale e sostenibile. Dal 2011 infatti Fondazione Sistema Ollignan Onlus persegue finalità di solidarietà sociale che consistono nell’offerta di percorsi dedicati all’inserimento lavorativo e nello svolgimento di attività occupazionali ed educative per i disabili.

“Siamo entusiasti ed emozionati di poter realizzare questa struttura innovativa nel nostro centro e di poter offrire agli utenti la possibilità di osservare da vicino la nascita e la crescita di questi fiori meravigliosi, simbolo di bellezza e fragilità. Un’opportunità per avvicinarsi ai nuovi sistemi di produzione ad energia rinnovabile e per lavorare insieme ad un progetto sperimentale che contribuisca a diffondere il concetto di comunità energetica applicato a contesti agricoli di comunità come il nostro”, ha dichiarato René Benzo, direttore della Fondazione.

“Siamo una Banca presente in 40 paesi al mondo, ma nel nostro DNA c’è un profondo legame con il territorio. Siamo quindi particolarmente orgogliosi di aver sostenuto un progetto che è un fiore all’occhiello per la comunità locale ed un esempio di innovazione per tutti. Ci auguriamo di essere sempre più un punto di riferimento per le esigenze di imprese, famiglie e terzo settore della regione Valle d’Aosta”, ha commentato Stefano Cappellari, Direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna Intesa Sanpaolo.