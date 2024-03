Intesa Sanpaolo vince il Qorus Reinvention Award

Intesa Sanpaolo si aggiudica i Qorus Reinvention Award: è stata nominata 'Innovatore dell'anno' tra tutte le banche europee

Qorus, un'associazione globale per le istituzioni finanziarie al dettaglio, ha annunciato i vincitori dei suoi primi Qorus Reinvention Awards-Europa durante una cerimonia dal vivo a Vienna. Questi premi regionali mettono in evidenza le migliori idee e pratiche che stanno trasformando l'industria dei servizi finanziari in Europa. Si tratta di uno spin-off dei consolidati Banking Innovation Awards e Innovation in Insurance Awards di Qorus, che hanno attratto complessivamente più di 800 candidature nelle edizioni del 2023. Per la prima volta, i partecipanti a entrambi questi programmi possono qualificarsi per un riconoscimento anche a livello regionale.

"Abbiamo rilevato una proliferazione di innovazioni degne di nota che stanno avvenendo sul campo in Europa, e vogliamo riconoscere e avvicinarci a questo lavoro all'avanguardia. Il lancio di programmi di premi regionali nel 2023 è stata una progressione naturale per noi dopo 10 anni di gestione dei nostri premi globali", ha affermato John Berry, CEO di Qorus. Lubomir Olach, responsabile dello sviluppo internazionale di Qorus, concorda: "Il sostegno travolgente dei player dei servizi finanziari nella regione è stato estremamente incoraggiante, e vogliamo utilizzare questi premi per ispirare gli altri nei loro percorsi di trasformazione".

Intesa Sanpaolo, è stata nominata Innovatore Europeo dell'Anno. L'impegno incessante della Banca verso l'innovazione in tutta l'organizzazione ha alimentato la forte crescita dell'azienda e le impressionanti capacità tecnologiche. Recentemente, ha lanciato 'Switcho', un servizio di gestione energetica sull'app mobile bancaria; 'Ellis', un assistente digitale che utilizza l'intelligenza artificiale (AI) per chattare con i clienti e 'AI for Corporate Targeting Automation', che identifica i migliori prodotti per i clienti corporate. Intesa Sanpaolo ha anche recentemente lanciato Isybank, la sua banca digitale rivale, con 22.000 download dell'app nel primo mese di operatività. Al secondo e terzo posto si sono classificate Caixabank (Spagna) e Fidelidade (Portogallo), rispettivamente.