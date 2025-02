Intesa Sanpaolo vince il premio come Best Investment Bank 2025 per l’Italia per il quinto anno consecutivo

Intesa Sanpaolo conquista il premio come Best Investment Bank 2025 per l’Italia da Global Finance per il quinto anno consecutivo

Intesa Sanpaolo ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Best Investment Bank 2025 per l’Italia da Global Finance, consolidando così la sua posizione di leader nel panorama bancario internazionale. Il premio, che viene assegnato ogni anno dalla rinomata testata finanziaria statunitense, è stato conferito alla Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata dal Chief Mauro Micillo, che si conferma per il quinto anno consecutivo come la migliore banca di investimento in Italia.

Oltre al riconoscimento per la sua eccellenza come banca di investimento nazionale, Intesa Sanpaolo ha ricevuto anche il premio come Best Investment Bank for Infrastructure Finance in Western Europe, un ulteriore attestato del suo impegno nel settore delle infrastrutture, un ambito strategico che la vede protagonista in Europa occidentale.

Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI CIB, ha commentato con orgoglio: “Essere premiati per il quinto anno consecutivo come migliore banca di investimento in Italia è una conferma ulteriore della qualità dei servizi che quotidianamente offriamo alla nostra clientela e dell’eccellenza del nostro team. Questi riconoscimenti sono il frutto di un lavoro di squadra che anticipa le esigenze del mercato, supportando le aziende in ogni fase del loro percorso di crescita. Siamo particolarmente orgogliosi del premio come Best Investment Bank for Infrastructure, che sottolinea la nostra lunga esperienza nel settore e la nostra leadership nel supportare progetti infrastrutturali di grande rilevanza”.

La Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo si distingue per la sua capacità di fornire soluzioni innovative in numerosi ambiti, tra cui Commercial, Transaction e Investment Banking, Finanza Strutturata, e Capital Markets, accompagnando le aziende, le istituzioni finanziarie e gli enti pubblici in operazioni ad alta complessità sia a livello nazionale che internazionale.

La selezione dei vincitori è stata effettuata sulla base di criteri fondamentali, tra cui la capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato, la dimensione e il numero delle operazioni finalizzate nel corso del 2024, l’innovazione delle soluzioni offerte, nonché la qualità dei servizi di consulenza. Il riconoscimento di Global Finance è uno dei più prestigiosi a livello internazionale e la sua cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 13 maggio 2025 a Londra, in occasione del Global Finance’s 2025 Investment Bank and Sustainable Finance Awards.

La Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo opera con una rete capillare in Italia, con strutture dedicate alle relazioni con la clientela corporate e le istituzioni finanziarie. A livello internazionale, è presente in 24 paesi, supportando le operazioni cross-border e offrendo soluzioni personalizzate a clienti italiani e internazionali. In un contesto globale che pone sempre più l’accento sulla sostenibilità, Intesa Sanpaolo continua a investire in progetti innovativi, mirando a sostenere lo sviluppo di iniziative che rispettano i più alti standard ambientali, sociali e di governance (ESG), consolidando la propria reputazione come partner affidabile e all’avanguardia.

Fondato nel 1987, Global Finance è una delle principali riviste finanziarie a livello mondiale, distribuita in 188 paesi con una tiratura di 50.000 copie. La rivista è una fonte di analisi e reportage sui mercati finanziari globali ed è riconosciuta a livello internazionale come un’autorità nel settore. I premi assegnati da Global Finance sono considerati una misura di eccellenza nel mondo bancario e finanziario globale.