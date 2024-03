Intesa Sanpaolo Vita, al via la terza edizione di "In Action Esg CLIMATE"

Intesa Sanpaolo Vita: torna "In Action Esg CLIMATE", il programma a sostegno dell'imprenditoria innovativa e sostenibile

Riparte la Call-for-Ideas del programma In Action Esg CLIMATE, giunto quest’anno alla sua terza edizione, promosso dalle compagnie vita del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita (Intesa Sanpaolo Vita e Fideuram Vita) in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, società dedicata alla frontiera dell’innovazione. L’obiettivo è quello di fornire un contributo economico concreto ad imprese italiane che sapranno presentare progetti per accelerare la transizione ecologica e promuovere un mondo più verde e sostenibile.

Grazie al premio ottenuto nelle prime due edizioni dell’iniziativa, che fino ad ora ha raccolto più di 220 proposte di valore da parte di PMI e Start up, le aziende vincitrici hanno potuto consolidare e sviluppare le proprie idee di business in ottica ESG e sostenibilità ambientale, conseguendo apprezzabili risultati industriali, tecnologici e finanziari, oltre a ulteriori riconoscimenti. Nel 2024 saranno premiati i migliori tre progetti innovativi e con un impatto significativo e misurabile, che favoriscano la transizione verde nei settori “Sustainable and Renewable Energy”, “Blue Economy”, “Smart Manufacturing”, “Agritech” e “Sustainable Lifestyle”.

Le proposte dovranno essere in grado di ridurre le emissioni di CO2 ed i consumi energetici, promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili e l’utilizzo responsabile delle risorse naturali, favorire la riduzione dei rifiuti prodotti e lo sviluppo dell’economia circolare, indicando risultati operativi (KPI) realizzabili entro 12 mesi dalla presentazione del piano. Dopo la valutazione tecnico-qualitativa dei candidati e la selezione da parte di un comitato di esperti, entro settembre 2024, nell’evento di chiusura, verranno annunciate le tre imprese vincitrici, che riceveranno un contributo di 250 mila euro, 150 mila euro e 100 mila euro, in base alla classifica finale. Da oggi e fino al 22 aprile 2024 le aziende interessate possono presentare la propria candidatura attraverso la pagina dedicata sul sito di Intesa Sanpaolo.

Nicola Maria Fioravanti, Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Nelle scorse edizioni di In Action Esg CLIMATE abbiamo visto crescere l’interesse di pmi e start up verso questa iniziativa, raccogliendo candidature di grande valore che meritavano di essere valorizzate e supportate nella realizzazione dei loro progetti di business. Anche quest’anno, quindi, mettiamo a disposizione un importante contributo, proseguendo nel nostro sostegno a giovani realtà imprenditoriali, alla crescita del nostro Paese e al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e rinnovamento”.