Blue Assistance e Intesa Sanpaolo Vita: InSalute Servizi cresce ancora

Prosegue la strategia di crescita di Intesa Sanpaolo e Blue Assistance nel comparto assicurativo Salute

Tra le diverse strategie di sviluppo, il piano d’impresa 2022-2025 del Gruppo Intesa Sanpaolo prevede una forte crescita nel comparto assicurativo Salute, che promuova la protezione e l’offerta di prestazioni assistenziali personalizzate per le famiglie e gli individui di ogni fascia d’età, insieme ad una presenza capillare di strutture sul territorio in grado di garantire servizi sociosanitari di elevato standard. Per tali ragioni, Intesa Sanpaolo Vita e Reale Group hanno siglato lo scorso luglio un accordo di JV che prevede il conferimento, da parte di Blue Assistance (società di Reale Group) a InSalute Servizi, di un ramo d’azienda per la prestazione di servizi nel ramo salute che include una piattaforma tecnologica, un network di strutture sanitarie convenzionate, il know how ed un team di risorse specializzate. Con il conferimento del 31 marzo 2023, Blue Assistance diventa socio al 35% di InSalute Servizi, controllata da Intesa Sanpaolo Vita per il restante 65%.

InSalute Servizi è specializzata nella gestione delle prestazioni sanitarie e assistenziali. La società, presieduta da Luca Filippone e guidata dall’AD e DG Massimo Tessitore, è il “TPA” (Third Part Administrator) strategico del Gruppo che, nel 2026, gestirà il 75% del portafoglio di Intesa Sanpaolo RBM Salute, prima Compagnia nel settore dell’Assicurazione Sanitaria in Italia. Attraverso la recente cessione, InSalute Servizi può ora proporre alla clientela un servizio proattivo ed una migliore qualità complessiva delle prestazioni erogate, favorendo una maggiore agilità nell’evoluzione dell’offerta assicurativa di Intesa Sanpaolo RBM Salute ed una flessibilità nello sviluppo di partnership con ospedali, ambulatori, centri diagnostici e medici del proprio network convenzionato. Soluzioni informatiche evolute e prestazioni innovative (booking online, accesso alla cartella digitale del paziente, servizi di telemedicina, ecc) integreranno i servizi offerti, mentre le sinergie con Blue Assistance metteranno a fattor comune la gestione delle attività sui network dedicati alle prestazioni sanitarie.

Massimo Tessitore, Amministratore Delegato e Direttore Generale di InSalute Servizi, ha dichiarato: “Il progetto del nuovo TPA interno alla Divisione Insurance conferma il modello vincente di bancassurance del Gruppo Intesa Sanpaolo, unico in Italia, creando un operatore leader nel mercato dei servizi nella sanità integrativa, grazie alle strutture sanitarie in convenzione e alla decisa spinta verso il digitale. InSalute Servizi potrà quindi seguire il cliente nelle fasi di vendita, presidio delle sue necessità, presa in carico, analisi e liquidazione di sinistri per malattia e infortunio”.

Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua e Presidente di InSalute Servizi, ha commentato: “InSalute Servizi, joint venture fra Reale Group e Intesa Sanpaolo Vita sarà un player chiave del mercato grazie alla professionalità, l’esperienza e l’eccellenza del servizio di Blue Assistance ed alle competenze digitali, le capacità trasformative e la dimensione della base clienti di Intesa Sanpaolo Vita. Siamo orgogliosi di essere partner di Intesa Sanpaolo in questa iniziativa che saprà assicurare risposte innovative e tempestive ai bisogni di un mercato sempre più esigente e comporterà per Reale importanti sinergie di acquisto grazie alla gestione congiunta per 10 anni del network sanitario, mettendo a fattor comune i rispettivi volumi di prestazioni”.