Iren al Leader talk di RCS Academy: l'intervento del Presidente Dal Fabbro

RCS Academy Leader talk, Iren: le dichiarazioni di Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo

Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren, in occasione dell’evento RCS Academy Leader talk ha dichiarato: "Davanti ai fenomeni legati alle nuove dinamiche di mercato delle competenze, è richiesta una grande flessibilità nei ragionamenti da parte delle aziende e dei manager. Siamo in una fase di maggiore conflitto tra sistemi, economie e tecnologie. Serve un manager olistico che possa coniugare gli aspetti tecnologici, quelli di project manager e di buona execution e che abbia una visione chiara del futuro, del proprio, e di un futuro che tenga conto di queste dinamiche dirompenti".

"Un manager deve saper interpretare i driver che stanno guidando il nuovo mercato del lavoro come la cybersecurity, l’intelligenza artificiale e le biotecnologie e deve saper tramutare queste dinamiche in opportunità e non in rischi. Un manager olistico deve inoltre avere una visione chiara della persona, attraverso un approccio lucido rispetto alle priorità dei giovani, che sono diverse rispetto alle generazioni passate. Un manager deve essere in grado di motivare le giovani risorse, formarle e renderle capace di poter competere e di poter capire le dinamiche che avvengono intorno a lui", ha concluso Dal Fabbro,