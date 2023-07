Iren e Doconomy: nuovi servizi per il monitoraggio delle emissioni di CO2

Iren - Doconomy: i clienti IrenOpen possono ora monitorare le emissioni di CO2 prodotte dalle loro azioni

Iren è stata la prima multiutility italiana a puntare sull’innovazione massimizzando al meglio le potenzialità della normativa PSD2. Già nel 2020, infatti, Iren Luce Gas e Servizi lanciava IrenPay, la funzionalità che utilizza il Payment Initiation Service (PIS) per consentire il pagamento online delle bollette delle società del Gruppo Iren e di altri fornitori luce e gas tramite la web/app IrenYou, con enormi vantaggi in termini di comodità e sicurezza, senza applicazione di costi aggiuntivi e con la possibilità di inviare il pagamento solo dopo aver visualizzato la bolletta e averne verificato tutte le voci.

Nel 2021 l’offerta Openbanking veniva ampliata, poi, con IrenOpen, il servizio di informazione sui conti sviluppato da Iren Luce Gas e Servizi in una modalità strettamente connessa al proprio core business. Con IrenOpen, i clienti, gratuitamente e in totale sicurezza possono infatti aggregare conti correnti bancari in un’unica vista, tramite la web/app IrenYou, e tenere comodamente sotto controllo le proprie spese energetiche, anche in rapporto alle altre tipologie di spesa, con l’ulteriore possibilità di impostare un budget di riferimento mensile per ciascuna voce. Inoltre, i clienti Iren Luce Gas e Servizi hanno l’opportunità di ottimizzare ulteriormente i propri flussi finanziari ricevendo proposte di rateizzazione o dilazione delle bollette, personalizzate sulla base delle esigenze che emergono dalle proprie transazioni bancarie.

Oggi IrenOpen si arricchisce ancora, grazie alla collaborazione fra Iren Luce Gas e Servizi e Doconomy, società svedese leader di mercato nell’ideazione di soluzioni tecnologiche volte a migliorare l’impatto ambientale e affrontare il cambiamento climatico, attraverso un ecosistema di strumenti digitali per educare e promuovere un cambiamento positivo. Tra queste soluzioni, Iren ha scelto l’Åland Index, il benchmark e modello di calcolo dell'impatto climatico leader a livello mondiale, utilizzato da istituzioni finanziarie in più di 40 mercati, di cui Doconomy è titolare in via esclusiva.