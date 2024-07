Iren, il Presidente Dal Fabbro: "È tempo di un piano marshall per l'acqua"

Iren, le parole del Presidente Dal Fabbro all'Assemblea Generale di Utilitalia

Durante l'Assemblea Generale di Utilitalia, Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren e Vice Presidente Vicario di Utilitalia, ha lanciato un appello per un grande progetto di rilancio delle infrastrutture idriche italiane, definendolo come un vero e proprio "Piano Marshall per l'acqua".

“La vera partita del nostro futuro sarà legata all'acqua, risorsa preziosa da cui dipende il tessuto produttivo del nostro Paese. Le multiutility possono essere le apripista insieme alle Istituzioni e promotrici di un Piano Marshall sull'acqua basato su accordi e partnership con le piccole e medie imprese del comparto”, ha dichiarato Dal Fabbro durante l'assemblea. “Dobbiamo lavorare per rafforzare la rete idrica nazionale che perde troppa acqua: più del 40% dell'acqua che noi depuriamo va persa per le condizioni inadeguate delle infrastrutture. È importante avviare nuovi investimenti per lo sviluppo di impianti per il recupero delle acque reflue e in questo Iren rappresenta sicuramente una realtà all'avanguardia nel panorama nazionale. In ultimo sarà fondamentale avviare nuove collaborazioni e partnership tra le grandi multiutility e le tante imprese idriche territoriali e riuscire a fare sinergia, facilitarne lo sviluppo tecnologico e l'ottimizzazione dei processi”.

L'assemblea ha anche confermato Filippo Brandolini come Presidente di Utilitalia, la Federazione che rappresenta 400 imprese dei servizi pubblici di acqua, ambiente ed energia in Italia. Brandolini, con una carriera ventennale dedicata ai servizi pubblici locali e alle politiche ambientali, continua a guidare la federazione verso un futuro sostenibile. Dal Fabbro, con la sua vasta esperienza manageriale internazionale, porta un contributo significativo non solo come Presidente di Iren ma anche come promotore di nuove collaborazioni e partnership tra le grandi multiutility e le imprese idriche territoriali.

Utilitalia continua a rappresentare un pilastro nel settore dei servizi pubblici, con le sue 400 imprese associate che forniscono servizi essenziali a gran parte della popolazione italiana. Con un valore della produzione di 38,5 miliardi di euro e 100.000 occupati, l'organizzazione rimane al centro delle sfide e delle opportunità che caratterizzeranno il futuro della gestione delle risorse idriche e dell'ambiente in Italia.

