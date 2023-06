Iren, inaugurato a Vercelli l'impianto di rigenerazione del legno

È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, l'impianto di rigenerazione del legno di ASM Vercelli, società del Gruppo Iren, sito presso la zona industriale di Vercelli (via Cesare Libano). Tecnologie all'avanguardia, quelle impiegate nel processo di rigenerazione che costituisce un tassello di fondamentale importanza per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni sostenibili per il trattamento del legno. A presenziare e intervenire all'incontro, Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo IREN, Angelo D'Addesio, Presidente di ASM Vercelli, Matteo Marnati, Assessore Ambiente Energia Innovazione Regione Piemonte, Andrea Corsaro, Presidente del Consorzio Rilegno e Eugenio Bertolini, Amministratore Delegato di IREN Ambiente.

Quello di Vercelli è un esempio virtuoso di innovazione ed economia circolare che rafforza la leadership del Gruppo nel recupero di materia, come ha sottolineato nel suo intervento Luca Dal Fabbro, Presidente di Iren: “Questo impianto è un unicum a livello nazionale, che testimonia l’impegno del Gruppo Iren sull’economia circolare e rafforza la nostra ambizione di essere leader italiani sulle best practice sostenibili, in particolare sul recupero di materia. L’avvio di questo impianto permette di compiere un ulteriore passo avanti, sia in termini di innovazione industriale, sia nella valorizzazione economica e ambientale del ciclo integrato dei rifiuti, a vantaggio del territorio e del sistema-Paese”.

“L’impianto Circular Wood permette ad ASM Vercelli di distinguersi a livello nazionale grazie alla messa a terra di tecnologie all’avanguardia nel campo del ciclo integrato dei rifiuti" ha chiosato Angelo D’Addesio, Presidente di ASM Vercelli. "Un progetto che è stato sviluppato anche per la sua collocazione geografica, centrale nel comparto del Piemonte orientale, capace di generare ricadute rilevanti, in termini economici e occupazionali, contribuendo a uno sviluppo pienamente sostenibile del territorio”.

L’impianto di Via Libano recupera il legno di scarto (proveniente dalla raccolta differenziata e dalla raccolta industriale salvaguardando 115mila alberi ogni anno, e prevede fino a dieci linee produttive per la realizzazione di pallet e pallet block 100% circolari. Una volta arrivato in impianto, il legno viene triturato e raffinato in modo da renderlo puro, assente da eventuali elementi metallici, per poi essere pulito, macinato, sminuzzato e fatto essiccare. Infine il materiale ottenuto viene mescolato ad addensanti e additivi, per poi passare alla pressa di stampaggio che realizza i prodotti finali, pallet e pallet block destinati alle imprese del comparto della logistica, a partire da quelle del territorio.

“L’impianto raccoglie rifiuti legnosi da tutta Italia e li trasforma in pallet ambientalmente sostenibili", non con una "produzione intesa" ma tramite il "recupero di materiali". Così Luca Dal Fabbro, Presidente di Iren, racconta l’impianto totalmente circolare inaugurato oggi in Via Libano. Si tratta di un investimento di 58 milioni di euro che ha coinvolto oltre 150 lavoratori nei 20 mesi di costruzione e che avrà anche un'aspirazione didattica. Infatti è presente un’area aperta alle scuole e alle visite dei cittadini, dedicata nello specifico a corsi e momenti di formazione e sensibilizzazione sull’utilizzo consapevole delle risorse: "Con le attività di education esortiamo sia i giovani che i meno giovani a venire a visitare l'impianto per comprendere come questa nuova economia non sia dello sfruttamento ma della rigenerazione. Non si butta via nulla, salviamo 115mila alberi annualmente, che non verranno tagliati. Ieri il legno andava in discarica, oggi invece viene riutilizzato e dunque non produce nessun tipo di rifiuto, bensì ricchezza per tutti" afferma il Presidente di Iren.

Quella di Vercelli, come sottolinea Dal Fabbro, è una provincia che dalla metà degli anni ’70 non possedeva un nuovo sito industriale, dunque Circular Wood rappresenta una piccola rivoluzione anche in questo aspetto. Inoltre sarà in grado di processare 110.000 ton/anno di rifiuti legnosi per produrre ogni anno sino ad un massimo di 750.000 pallet e circa 135.000 metri cubi di pallet block. L’impianto si estende per una superficie di 50mila mq, impiegando 40 addetti diretti, oltre a quelli dell’indotto.