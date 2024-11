Iren main partner della 41° Assemblea ANCI, in programma a Torino dal 20 al 22 novembre

Assemblea annuale ANCI, Gruppo Iren è main partner dell'evento: una piazza per promuovere la transizione green

Rafforzare il legame con le comunità locali e sviluppare sinergie innovative per la crescita sostenibile dei territori: sono questi i principi che guidano la partecipazione del Gruppo Iren alla 41ª Assemblea annuale di ANCI, in programma dal 20 al 22 novembre a Torino. Questo evento, dedicato alle città italiane, rappresenta un’opportunità per un confronto di rilevanza nazionale, a cui Iren partecipa come main partner per ribadire il proprio impegno verso le comunità e l’eccellenza nei servizi per le pubbliche amministrazioni.

Il Gruppo sarà presente con uno stand situato nel Padiglione 3 del Lingotto Fiere, ispirato alla struttura di una piazza italiana. Questo spazio simbolico, richiamando un luogo centrale della cultura nazionale e della vita sociale, rappresenta i valori di aggregazione e condivisione che sono alla base della missione di Iren. Attraverso il suo impegno concreto per la sostenibilità e la transizione ecologica, il Gruppo continua a creare valore condiviso per i territori e gli stakeholder. Lo stand sarà un punto di incontro aperto, dove confrontarsi con rappresentanti istituzionali e del territorio.

Oltre alla presenza fisica, Iren prenderà parte attiva al programma dell’Assemblea, con interventi in momenti chiave dell’evento. Giovedì 21 novembre, alle ore 10, il Presidente Luca Dal Fabbro sarà relatore nel panel Facciamo…per Laura un’Italia che accende il futuro, al quale interverrà anche il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

Successivamente, alle ore 11, si svolgerà l’incontro Iren per la PA: un ecosistema di servizi per lo sviluppo del territorio e delle comunità locali. L’evento, organizzato da Iren Smart Solutions, sarà un’occasione per approfondire temi cruciali come le comunità energetiche e l’efficientamento energetico del patrimonio pubblico. Tra i partecipanti figurano l’Amministratore Delegato di Iren Gianluca Bufo, il Presidente Luca Dal Fabbro e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

Con la sua partecipazione, Iren conferma il proprio ruolo di partner strategico per il futuro sostenibile delle comunità e per il rafforzamento dei servizi a supporto delle amministrazioni pubbliche.