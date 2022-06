IREN-ReLife, 120 mln di sacchi per la raccolta differenziata

IREN-ReLife, al via accordo per la produzione di nuovi sacchi per la raccolta differenziata attraverso il riutilizzo di plastica riciclata

Fino a ieri non sembrava possibile. Oggi, produrre nuovi sacchi per la raccolta differenziata attraverso il riutilizzo di plastica riciclata proveniente dai territori di raccolta nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza diventa realtà per le famiglie servite da IREN. Un esempio virtuoso di economia circolare, frutto dell’accordo tra IREN, attraverso la propria controllata I.Blu, e ReLife, l’innovativo player dell’economia circolare italiana ed europea, con il contributo di COREPLA, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica.

L’accordo prevede la fornitura a ReLife di materiali plastici selezionati nell’impianto I.Blu di Cadelbosco di Sopra, presso il quale confluiscono anche le plastiche della raccolta differenziata dei Comuni dell’area emiliana. Nell’impianto I.Blu verrà selezionato un particolare prodotto – il FILM (LDPE) – che verrà inviato agli impianti del Gruppo ReLife per la produzione di granulo, utilizzato a sua volta per produrre i sacchi distribuiti ai cittadini da tutte le Società del Gruppo IREN per la raccolta differenziata. Per il Gruppo IREN il costo di questa innovativa fornitura è in linea con le precedenti tradizionali, pertanto si raggiungerà un significativo risultato ambientale senza sostanziali aggravi di costi.

“I.BLU e ReLife Plastic Packaging trasformeranno la raccolta effettuata anche sui nostri territori e selezionata nei nostri impianti in 120 milioni di sacchi destinati a nuova raccolta differenziata” sottolinea l’Amministratore Delegato di I.BLU Roberto Conte. “Gli sforzi dei cittadini nel separare la plastica dagli altri rifiuti saranno quindi ulteriormente ripagati dal fatto che i materiali raccolti verranno reimpiegati, limitando al massimo l’utilizzo di materie prime e realizzando, per i rifiuti trattati nell’area emiliana, un virtuoso esempio di gestione circolare oltre che del raggiungimento della strategia del Gruppo IREN per la sostenibilità.”

“Oltre 3 milioni di kg di polimero saranno realizzati con una percentuale di granulo rigenerato non inferiore al 75%, realizzato con LDPE raccolto da Iren e selezionato da I.BLU nel CSS COREPLA di Cadelbosco di Reggio Emilia” evidenzia Enzo Scalia, General Manager di ReLife Group. “I sacchi per la raccolta differenziata verranno realizzati nei nostri impianti Plastic Packaging di Silvano d’Orba, azienda che vanta una esperienza di 50 anni nel settore, e che ha raccolto la sfida del rigenerato a partire dal 1973. Il risparmio di materia (circa 21 micron lo spessore medio) e la massimizzazione del riciclo (75% di rigenerato da raccolta differenziata) costituiscono ad oggi un unicum a livello europeo che ribadisce l’eccellenza italiana nel settore del riciclo e determina la nostra strada verso l’Upcycling."

“I cittadini delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza serviti da Iren potranno finalmente toccare con mano il risultato del loro impegno quotidiano nel fare la raccolta differenziata” sottolinea il Presidente di Corepla Giorgio Quagliuolo “Solo grazie al gioco di squadra tra imprese, istituzioni e cittadini è infatti possibile dar vita a una reale economia circolare e permettere al Sistema Paese di raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e tradurli in beneficio diffuso”.

La partnership prevede inoltre una attività di ricerca congiunta per massimizzare l’utilizzo delle plastiche riciclate per la produzione dei sacchi che in grandissima quantità ritornano nel circuito della raccolta oltre ad un’ulteriore valutazione sulla possibilità di ridurre la quantità complessiva di plastica utilizzata.