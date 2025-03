Iren si aggiudica 2.055 MW nell’asta del capacity market per il 2027

Iren conferma l'assegnazione del 100% della capacità offerta nell'asta del capacity market per il 2027

L’asta madre del capacity market per l’anno di consegna 2027 ha confermato, anche questa volta, l’assegnazione del 100% della capacità offerta dal Gruppo Iren, come già avvenuto per gli anni di consegna 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. In particolare, sono state accettate offerte per un totale di 2.055 MW di capacità esistente nell’area Nord, con una valorizzazione pari a 47.000 €/MW/anno.

Questo risultato rafforza il valore degli asset di generazione elettrica del Gruppo, con un focus particolare sugli impianti termoelettrici, cogenerativi e sulle centrali idroelettriche programmabili. Inoltre, contribuisce al piano di investimenti volto a migliorare la flessibilità e l’efficienza del parco produttivo, in linea con il percorso di transizione energetica.