Iren: sottoscritto accordo per l’acquisizione del 50% della NewCo

Iren: siglato accordo di investimento per l’acquisizione del 50% della NewCo in cui saranno trasferiti rami operativi del Gruppo EGEA

Iren ha ufficialmente annunciato di aver raggiunto un accordo vincolante nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi ex d.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi) delle società EGEA, EGEA Commerciale ed EGEA Produzioni e Teleriscaldamento. Secondo i dettagli dell'accordo, Iren acquisirà una quota pari al 50% del capitale sociale di una nuova società (NewCo), nella quale verranno trasferiti i rami operativi delle suddette società del Gruppo EGEA. Questo accordo segna un importante passo avanti nel tentativo di risanare e rilanciare le attività industriali di EGEA, con Iren che porterà il proprio know-how e le capacità gestionali per garantire la continuità delle attività e dei livelli occupazionali.

La NewCo sarà partecipata da Iren al 50% attraverso un aumento di capitale di 85 milioni di euro, che verrà sottoscritto e liberato al momento del closing dell'operazione. L'altro 50% sarà detenuto da una MidCo, interamente controllata da EGEA. Inoltre, Iren avrà la possibilità di esercitare un'opzione call per acquisire la quota di partecipazione detenuta dalla MidCo dopo quattro anni, nonché la facoltà di sottoscrivere ulteriori aumenti di capitale per aumentare la sua quota nella NewCo al 60%, a partire dal 2025.

Come parte dell'operazione, utilizzando parte delle risorse dell'aumento di capitale di Iren, la NewCo acquisirà il 100% di Lime Energia da Lighthouse Terminals Limited, aggiudicandosi così il controllo totale di Ardea (illuminazione pubblica), Reti Metano Territorio Srl (distribuzione gas) e TLRNET (teleriscaldamento). Il perimetro della NewCo prevede un EBITDA ordinario atteso tra i 50 e i 55 milioni di euro, con una PFN attesa di circa 170 milioni di euro subito dopo la ristrutturazione del debito. Il closing dell'operazione è soggetto al soddisfacimento di condizioni sospensive, compresa l'approvazione degli accordi di ristrutturazione del debito, l'ottenimento delle autorizzazioni Antitrust e Golden Power, e il rispetto dei limiti di PFN adjusted.

Luca Dal Fabbro, Presidente di Iren ha dichiarato: “Con la firma di oggi, poniamo le prime basi di un nuovo capitolo per la società Egea. Iren interverrà con il proprio know-how, le proprie best-practice e le proprie capacità gestionali per rilanciare le attività industriali di Egea, a testimonianza di una forte responsabilità nei confronti dei territori piemontesi in cui è presente, garantendo i livelli occupazionali e, quindi, il futuro dei dipendenti. Il percorso avviato permetterà al Gruppo Iren, una volta conclusapositivamente l’operazione con l’avveramento delle condizioni contrattuali firmate oggi, di gestire l’azienda, auspicabilmente entro l’estate, con le migliori pratiche manageriali e ESG e di espandere ulteriormente le proprie attività nel Basso Piemonte, rafforzando la propria presenza in una importante area regionale e crescendo nelle linee di business core della società".

"Le attività oggetto dell’operazione, infatti, potranno integrarsi perfettamente nel portafoglio di business di Iren con prevalenza di attività regolate (idrico, teleriscaldamento e ambiente) e quelle a mercato (clienti) e sulle quali Iren prevede importanti piani di sviluppo, migliorando la qualità dei servizi. Come dichiarato durante la presentazione dei risultati 2023, la solidità patrimoniale del Gruppo Iren ci consentirà di sostenere l’esborso per l’acquisto della quota del 50% mantenendo il ratio IFN/EBITDA del 2024 non superiore a 3,4x e gli investimenti di sviluppo supporteranno la crescita del Gruppo in modo compatibile con la nostra disciplina finanziaria”, ha concluso Dal Fabbro.