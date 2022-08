ITA Airways: al via tariffe speciali per le elezioni politiche

ITA Airways, confermate tariffe agevolate per i cittadini

in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre

ITA Airways, in occasione delle prossime elezioni politiche che si terranno il 25 settembre 2022, agevolerà i cittadini italiani che vorranno tornare nel proprio comune di residenza per esprimere il proprio voto. Gli elettori che voleranno con ITA Airways potranno infatti usufruire di uno sconto sul biglietto aereo, andata e ritorno. Nel dettaglio, lo sconto è pari al 50% sulla tariffa base per i voli nazionali, al 40% sulla tariffa base per gli internazionali e al 25% sulla tariffa base sulle tratte intercontinentali. L’iniziativa è rivolta ad agevolare i cittadini italiani residenti all’estero non iscritti all’AIRE.

L’offerta si applica sui biglietti acquistati dal 30 agosto al 25 settembre per viaggiare nel periodo compreso dal 22 al 28 settembre. L’acquisto può essere effettuato sul sito ITA Airways, compilando il form di booking presente nella pagina dedicata, oppure attraverso il call center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti. Al momento del check-in e dell’imbarco, al passeggero verrà semplicemente chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo.

Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla Sezione Elettorale. ITA Airways dimostra ancora una volta la sua attenzione verso i passeggeri e il suo sostegno al dovere civico di ciascun cittadino. Le tariffe speciali di ITA Airways si affiancano alle agevolazioni già previste sui biglietti ferroviari, e rappresentano l’impegno della Compagnia nel perseguire un futuro orientato alla mobilità intermodale.