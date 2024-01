ITA Airways: in vendita i voli in codeshare con All Nippon Airways

ITA Airways: siglato accordo con All Nippon Airways. Sarà possibile viaggiare con un unico biglietto tra Italia e Giappone

ITA Airways, la compagnia di riferimento italiana, e All Nippon Airways, il maggiore vettore giapponese, hanno firmato un accordo di codeshare per collegare i propri network. I voli in codeshare tra Italia e Giappone sono già in vendita sui rispettivi siti web delle due compagnie aeree, i sistemi di prenotazione e le agenzie di viaggio. La nuova partnership commerciale garantirà maggiori opportunità di viaggio ai clienti, che potranno beneficiare della connettività via Roma Fiumicino e Tokyo Haneda, i rispettivi hub di riferimento.

Infatti, grazie a questo accordo attivo dal 24 gennaio, i viaggiatori di ITA Airways e All Nippon Airways potranno volare verso la destinazione desiderata con un unico biglietto, effettuando il check-in all'aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio all'aeroporto di destinazione finale. ITA Airways applicherà il suo codice "AZ" su 5 destinazioni nazionali in Giappone (Sapporo, Fukuoka, Hiroshima, Okinawa e Itami). All Nippon Airways, invece, applicherà il suo codice "NH" sui voli di ITA Airways tra Tokyo Haneda e Roma Fiumicino e sui voli in collegamento da Fiumicino verso 5 destinazioni domestiche in Italia (Bologna, Venezia, Torino, Firenze, Napoli). ITA e ANA stanno valutando di espandere ulteriormente la loro collaborazione aggiungendo nel prossimo futuro i propri codici su altre destinazioni.

Questo accordo consoliderà ulteriormente le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Giappone e offrirà ai turisti italiani l'opportunità di scoprire le meraviglie della ‘Terra del Sol Levante’ e ai cittadini giapponesi la possibilità di viaggiare in Italia, garantendo i più alti standard di sicurezza. Con l’accordo siglato con All Nippon Airways salgono a 34 i codeshare di ITA Airways, risultato raggiunto in poco più di due anni dall’avvio delle operazioni della Compagnia.