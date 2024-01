ITA Airways, in vendita i voli in continuità territoriale per la Sardegna

ITA Airways, avviata la vendita dei biglietti dei voli in continuità territoriale tra Cagliari e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate

ITA Airways comunica che, a seguito delle autorizzazioni ricevute dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ENAC, ha avviato la vendita dei biglietti dei voli in continuità territoriale tra Cagliari e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate per la prossima stagione estiva. La Compagnia, che gestisce le due rotte in esclusiva fino al 24 ottobre 2024 opererà i seguenti voli:sulla rotta Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa 7 frequenze giornaliere fino a settembre (1 frequenza in più rispetto a quelle previste dal decreto d’imposizione degli oneri per il mese di aprile) e 8 frequenze giornaliere ad ottobre; sulla rotta Cagliari-Milano Linate e viceversa 5 frequenze giornaliere (1 frequenza in più rispetto a quelle previste dal decreto d’imposizione degli oneri nei mesi da aprile a luglio).



ITA Airways ha comunicato inoltre che dal 17 gennaio sono in vendita anche i voli in continuità territoriale fra Trieste e Milano Linate. La Compagnia, lo scorso 14 agosto 2023, si è aggiudicata la gara indetta da ENAC per gestire la rotta in esclusiva fino al 31 agosto 2026 ed è stata autorizzata da ENAC ad avviare la vendita dei biglietti per la stagione estiva fino al 26 ottobre 2024. L’operativo prevede 2 frequenze giornaliere dal lunedì al venerdì ed una frequenza il sabato, con orari che garantiranno la partenza da Trieste nella prima mattinata e il rientro da Milano Linate in serata. Sarà possibile acquistare i voli presso le agenzie di viaggio e su tutti i canali di vendita di ITA Airways, come il sito e il customer center della Compagnia.



Con questi operativi ITA Airways continuerà a garantire i voli giornalieri da e per Cagliari assicurando così la mobilità dei cittadini sardi e la connettività con le destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali operate da ITA Airways e dai suoi vettori partner e grazie al collegamento Trieste – Milano Linate assicurerà la mobilità e la connettività anche per i passeggeri residenti in Friuli Venezia Giulia con le destinazioni domestiche e internazionali operate da ITA Airways e dai suoi vettori partner dall’aeroporto milanese.