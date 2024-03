Ita Airways: presentati i risultati 2023, EBITDA pari a +70 milioni di euro

Ita Airways, annuciati i risultati 2023: ricavi pari a 2,4 miliardi di euro e EBITDA a +70 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Ita Airways ha ratificato il progetto di bilancio consolidato per l'esercizio 2023, evidenziando una perdita di 5 milioni di euro. Tuttavia, nonostante questo risultato, la compagnia ha raggiunto il breakeven operativo un anno prima rispetto alle previsioni del piano industriale, grazie alle solide performance operative e commerciali, ottenendo un risultato economico migliore rispetto alle aspettative. Tra i dati finanziari più rilevanti, i ricavi si sono attestati a 2,4 miliardi di euro, con un EBITDA di +70 milioni di euro, una cassa di 450 milioni di euro e un patrimonio netto di 750 milioni di euro.

Ita Airways ha gestito oltre 124 mila voli di linea durante l'anno, trasportando circa 15 milioni di passeggeri, registrando un aumento del 47% rispetto al 2022. La compagnia è riuscita a cogliere la ripresa del traffico aereo, in particolare nel secondo semestre, incrementando la sua quota di mercato soprattutto nel settore domestico. Complessivamente, i ricavi totali della società nel 2023 sono stati pari a 2,4 miliardi di euro, con un aumento del 58% rispetto all'anno precedente, di cui 2,2 miliardi derivanti dal business del traffico passeggeri, che ha visto un incremento del 67% rispetto al 2022.

In una nota emessa dalla società, si legge: "I risultati dell'anno sono frutto del notevole impegno profuso dalle 'persone' di Ita Airways, che hanno contribuito in maniera decisiva nel complesso passaggio dalla fase di startup a quella di sviluppo e consolidamento delle attività operative". Nonostante la perdita registrata, gli investitori e gli analisti vedono con favore i risultati operativi incoraggianti, che indicano una solida base per il futuro della compagnia. Ita Airways si impegna a continuare a migliorare le sue prestazioni e a soddisfare le esigenze dei passeggeri, mantenendo al contempo un focus sull'efficienza operativa e finanziaria.