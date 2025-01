Italian Insurtech Association presenta il calendario 2025

Italian Insurtech Association: gli appuntamenti del 2025 tra incontri, webinar, ricerche e momenti di networking

Gli eventi organizzati dall’Italian Insurtech Association (IIA) sono diventati ormai un appuntamento fondamentale per l’innovazione nel settore assicurativo, coprendo le aree delle operazioni, della distribuzione e della tecnologia. Il calendario di quest’anno, ricco di iniziative e ricerche, è pensato per stimolare il dialogo, favorire la collaborazione e alimentare la crescita dell’ecosistema Insurtech. L’associazione ha in programma una serie di incontri, webinar e momenti di networking destinati a start-up, aziende, istituzioni e protagonisti del settore, con l’intento di esplorare le tematiche emergenti e favorire lo scambio di idee e best practices. Oltre agli eventi, IIA presenterà nuove ricerche e report in collaborazione con importanti realtà di consulenza e istituti di analisi, promuovendo una cultura dell’innovazione basata su dati concreti e soluzioni pratiche per il futuro dell’industria assicurativa.

Il primo appuntamento del calendario si terrà il 27 marzo con il secondo incontro di AI & Insurtech, che approfondirà le sfide, le opportunità e i casi d'uso dell’Intelligenza Artificiale nel settore assicurativo in evoluzione. L’evento si svolgerà presso Le Village by CA Milano e presenterà la ricerca Insurtech Investment Index, realizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano, che fornirà una panoramica sugli investimenti tecnologici nel settore. Inoltre, in tutti gli eventi dell'IIA, è prevista la partecipazione al C-Club, una piattaforma esclusiva che promuove il confronto e la collaborazione tra i CEO delle principali realtà dell’industria assicurativa.

Il 26 giugno, sempre presso Le Village by CA a Milano, si terrà Insurtech Day – Empowering Ecosystems, che esplorerà le tendenze, le sfide e le innovazioni del settore. L’evento si concentrerà sulle implicazioni della digitalizzazione crescente e sull’utilizzo di tecnologie avanzate come l’Intelligenza Artificiale e i Big Data, con un focus su come i prodotti assicurativi stiano evolvendo verso la creazione di ecosistemi. Durante la giornata, l’associazione presenterà due ricerche: La digitalizzazione delle commercial lines del settore assicurativo in collaborazione con EY, e Assicurazioni, vita e salute: verso un approccio preventivo e digitale, in collaborazione con Bime Consulting.

Il 25 settembre, invece, a Roma, IIA darà vita al primo evento dedicato alle Competenze digitali & tecnologiche, con un focus sulle tecnologie emergenti e le competenze necessarie per la distribuzione assicurativa nel contesto digitale. Saranno presentate due ricerche: Competenze digitali e offerte tecnologiche, in collaborazione con EY, e Legal Compliance: Evoluzioni “AI Regtech”, in collaborazione con la Commissione Regtech IIA.

Il clou dell’anno arriverà il 20 e 21 novembre con la 6° edizione dell’Italian Insurtech Summit, che si terrà a Milano in formato phygital. Questo evento rappresenta il principale punto di riferimento per i professionisti del settore e si concentrerà su tematiche cruciali come la formazione e le competenze digitali, fungendo da ponte tra gli operatori del mondo assicurativo e le nuove generazioni. In occasione del Summit, si terranno anche numerosi workshop formativi, e saranno premiate le migliori startup del settore durante gli IIA AWARDS, che celebreranno le eccellenze in diciassette categorie rappresentative dell’ecosistema Insurtech.

Nel corso dell’anno, IIA presenterà anche altre importanti ricerche in collaborazione con istituzioni e partner del settore, affrontando temi come il rischio catastrofale, la resilienza del sistema Paese, e l’evoluzione del consumatore digitale con la nuova offerta assicurativa.

"IIA rinnova il suo impegno di promotore dell’innovazione del comparto assicurativo, accentuando la sfida senza precedenti lanciata dall’AI e dalle nuove tecnologie che andranno a impattare sul mercato", ha commentato Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di Italian Insurtech Association. "Ci troviamo al centro di una trasformazione epocale e crediamo che il settore assicurativo possa trarre vantaggio da questa situazione. La tecnologia, e in particolare l’intelligenza artificiale, sono strumenti che democratizzano il mondo assicurativo, permettendo ai cittadini di comprendere meglio i prodotti e ai player di creare servizi sempre più personalizzati. Lo scenario che ci si presenta è estremamente positivo, ma è necessario lavorare per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza sociale delle assicurazioni. In questo contesto, è crescente l’apertura da parte di player non assicurativi – quasi il 30% dei nostri associati proviene da settori non assicurativi – segno della vivacità che oggi caratterizza il settore”.