Italy Insurance Forum: IKN riunisce i protagonisti della filiera assicurativa

IKN, Italy Insurance Forum 2023: al via il confronto tra i protagonisti della filiera assicurativa, compagnie, insurtech e broker

Si è tenuto lo scorso 10 maggio l'evento organizzato da IKN Italy Insurance Forum 2023, giunto ormai alla sua decima edizione. Nel corso della giornata, alla plenaria, hanno seguito le tre sessioni con focus su Cyber Security, Pricing & Underwriting e sul rapporto tra Sanità e Assicurazioni, orientate sulle aree Customer Analytics, Tech & Operations, Distribuzione ed Embedded Insurance e Claim Management, per un totale di 7 sessioni di approfondimento. In occasione della Main Conference, si è tenuta anche la settima edizione degli Italy Insurance Awards, rivolti alle compagnie assicurative, ai broker, agli agenti e alle bancassurance per stimolare l’adozione di approcci innovativi all'interno del settore.

Italy Insurance Forum è un’opportunità di aggiornamento e approfondimento per le aree delle aziende dei settori Assicurazioni, Broker, Riassicurazioni e Bancassicurazioni, Sinistri, Liquidazione, Ramo Auto, Antifrode, IT, Web Management, CRM, Marketing Rete Fiduciari, Carrozzieri, Underwriting, Assunzione, Automotive, Noleggio, Attuariato, Risk Management.

Tra gli altri, ha portato il suo contributo alla Tavola Rotonda dal titolo "Cambio generazionale: quali strategie e soluzioni innovative per raggiungere nuovi clienti?" Marco Buccigrossi, Direct Business Director Verti Assicurazioni. Dal confronto è emerso come, ad oggi, sia cambiato il cliente tipo e quali caratteristiche possiede il cliente digitale. Si è inoltre cercato di capire quali canali digitali sfruttare al fine di invogliarlo alla sottoscrizione della polizza e come si possa adattare il linguaggio perseguendo l'obiettivo di trasmettere i tecnicismi dei contratti in modo più semplice ed efficace.