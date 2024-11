JAKALA insieme a OMNI.PRO per potenziare le soluzioni basate su Adobe Experience Cloud

JAKALA, annunciata la partnership con OMNI.PRO per potenziare le tecnologie Adobe Experience Cloud e consolidare la leadership globale

JAKALA, leader europeo nelle soluzioni data-driven, e OMNI.PRO, uno dei principali Adobe Gold Solutions Partner nelle Americhe, hanno annunciato una nuova alleanza strategica. L’obiettivo è sfruttare al massimo le tecnologie di Adobe Experience Cloud e rafforzare la loro posizione di leadership globale, con un’attenzione particolare ai mercati di Europa e Americhe.

Le due aziende condividono una visione strategica che pone Adobe al centro delle loro attività, con investimenti significativi per soddisfare la crescente richiesta di soluzioni che integrano creatività, dati e intelligenza artificiale. Questa partnership punta a ridefinire gli standard del settore nella creazione di esperienze digitali innovative, migliorando l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali.

La collaborazione mira a rispondere alle esigenze dei clienti in modo personalizzato, adattandosi alle peculiarità dei diversi mercati in cui operano. Grazie alla suite Adobe Experience Cloud, le aziende possono accedere a strumenti avanzati che spaziano dalla gestione dei dati e dall’analisi delle audience, fino all’automazione dei percorsi cliente e all’ottimizzazione dei processi creativi e di marketing. Questo consente di creare esperienze multicanale uniche, allineate con le aspettative dei consumatori moderni.

“Questa collaborazione con OMNI.PRO rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il nostro impegno verso Adobe e accelerare la nostra crescita in Europa e nelle Americhe. Insieme, siamo pronti a offrire soluzioni digitali innovative e a soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione”, ha dichiarato Alberto Alonso, Managing Director di JAKALA.

“Siamo entusiasti di unire le forze con JAKALA. Questa partnership ci permette di ampliare la nostra presenza geografica e di continuare a sviluppare soluzioni innovative basate su Adobe Experience Cloud, con un impatto globale", ha affermato Rubén García, CEO di OMNI.PRO.