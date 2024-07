JTI e Fondazione Progetto Arca: continua la collaborazione. Inaugurato a Milano il nuovo Housing sociale

JTI Italia e Fondazione Progetto Arca ancora insieme: apre a Milano il nuovo condominio sociale multitarget

JTI Italia e Fondazione Progetto Arca rinnovano e rafforzano la loro partnership decennale all'insegna della solidarietà, portando avanti iniziative cruciali per il sostegno delle persone in difficoltà. Nell'ambito della collaborazione tra le due realtà, è stato inaugurato questa mattina a Milano - in viale Luigi Bodio 16 - un nuovo modello di Housing sociale. L’iniziativa, guidata dalla Fondazione Progetto Arca e realizzata grazie al contributo di JTI Italia, Fondazione Cariplo, Fondazione LAPS e Maison du Monde, si propone di offrire una soluzione abitativa temporanea a persone in emergenza abitativa, provenienti da contesti familiari e situazioni di vita differenti.

Il condominio sociale, composto da 10 appartamenti (6 bilocali e 4 trilocali) completamente arredati e distribuiti su 3 piani, è destinato ad accogliere temporaneamente 30 persone, con un periodo di soggiorno medio tra i 6 e i 18 mesi. L’obiettivo principale è promuovere l’autonomia abitativa e l’inclusione socio-economica dei residenti, favorendo la nascita di relazioni di vicinato e dinamiche di mutuo-aiuto.

“La creazione di un ambiente che non è solo un luogo dove vivere, ma una vera e propria comunità solidale, è al centro del nostro progetto”, ha dichiarato Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca. “L’Housing sociale affronta la questione della povertà e dell’esclusione sociale offrendo accoglienza e creando opportunità di relazione e sostegno reciproco. Questo ha un impatto positivo non solo sulle persone assistite, ma anche sul quartiere e sul modello di accoglienza”.

Il nuovo complesso abitativo si aggiunge alle 146 strutture già operative di Progetto Arca in tutta Italia. Al piano terra è stato allestito uno spazio comune polifunzionale, destinato a ospitare incontri di orientamento ai servizi, riunioni collettive, momenti conviviali e attività comunitarie come giochi per bambini, corsi di lingua per migranti e spazio compiti. Questo ambiente offre un luogo protetto per favorire la conoscenza reciproca tra gli inquilini e il quartiere, promuovendo forme di collaborazione e aiuto reciproco.

L’apertura del nuovo Housing sociale avviene in concomitanza con il primo anniversario del Market Solidale di Progetto Arca, situato accanto al condominio, che fornisce sostegno alimentare a 146 famiglie. Anche in questo caso, JTI Italia ha avuto un ruolo fondamentale nel garantire il successo dell’iniziativa, che si propone non solo di offrire cibo, ma anche di creare relazioni e avviare percorsi educativi di cittadinanza consapevole.

Sempre nel corso del 2023, le Cucine Mobili (food truck) di Padova e Bari - iniziativa frutto della sinergia tra JTI Italia e Fondazione Progetto Arca - hanno percorso le strade delle città distribuendo pasti completi e sani alle persone senza dimora. Questo progetto è diventato un punto di riferimento per le persone più fragili del territorio, con 19.240 pasti distribuiti, quasi il doppio rispetto all’anno precedente.

L'intervista di affaritaliani.it ad Alessandra Goretti, Communications Manager JTI Italia

La collaborazione tra JTI Italia e Progetto Arca prosegue da oltre 10 anni, ed è nata "dalla volontà di trovare un partner capace di rispondere alla nostra visione di sostenibilità e al nostro impegno nelle comunità in cui operiamo", racconta Alessandra Goretti, Communications Manager JTI Italia. "Insieme alla Fondazione, lavoriamo ad una serie di progetti, che vanno dal supporto alle persone in difficoltà con i Food truck fino all’Housing Sociale, che viene inaugurato oggi a distanza di 12 mesi esatti dall’inaugurazione del Market Solidale".

L'obiettivo comune è quello di rispondere alle necessità di una sostenibilità integrata, che pone al centro l’aspetto ambientale, sociale ed economico. "Come JTI, collaboriamo con numerosi partner. Tra le iniziative, vale la pena citare il rapporto con 'Save The Planet', una onlus finalizzata al supporto alla sostenibilità ambientale, attraverso una campagna mirata a evitare la dispersione di piccoli rifiuti nelle acque. Lavoriamo anche con Banco dell’Energia, con cui collaboriamo per supportare le persone nel pagamento delle bollette. Allo stesso tempo, lavoriamo con le istituzioni per supportare gli studenti universitari", conclude Goretti. "Lavoriamo a tutto tondo per garantire che il nostro impegno per la comunità sia reale e concreto".

Le parole di Alberto Sinigallia, Presidente di Fondazione Progetto Arca, ad affaritaliani.it

L'impegno della Fondazione Progetto Arca per le persone in difficoltà viene portato avanti dai volontari da oltre trent'anni. "Ci siamo accorti che senza casa e senza lavoro, le persone non possono reintegrarsi nella società. Motivo per cui, abbiamo attivato da quasi vent’anni diversi progetti di Housing sociale, come testimonia l'inaugurazione di oggi", racconta Alberto Sinigallia, Presidente di Fondazione Progetto Arca. "Solo a Milano abbiamo 140 appartamenti. Nella sede di Viale Bodio ci sono 12 appartamenti completamente ristrutturati grazie anche al supporto dei nostri partner. La struttura ospiterà famiglie con bambini e persone sole che hanno già iniziato un’attività di integrazione lavorativa".

"L’obiettivo è guidare queste persone verso la completa indipendenza economica - in un massimo di tre anni. Vogliamo accompagnarli, attraverso anche un progetto che abbiamo sviluppato insieme a Banca Etica, nel percorso che li porterà a comprare casa. Sappiamo che le case a Milano hanno un costo molto elevato, tuttavia ragazzi giovani possono usufruire di un mutuo della durata di trent’anni da 500/600 euro al mese, e riuscire a comprarsi casa, investendo nella propria vita", conclude Sinigallia.