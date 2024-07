JTI Italia e Save the Planet: torna la campagna antilittering #IoLaButtoLì

JTI Italia e Save the Planet: la 5a edizione della campagna antilittering #IoLaButtoLì si ispira alla Divina Commedia

JTI Italia, uno dei maggiori produttori di tabacco e prodotti da vaping a livello internazionale, promuove con Save the Planet la campagna sullo smaltimento dei piccoli rifiuti #IoLaButtoLì, giunta alla sua quinta edizione e patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tramite l'ironica di Casa Surace, l'edizione 2024 sensibilizza il pubblico alla lotta al littering traendo ispirazione dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. #IoLaButtoLì è realizzata in collaborazione con l'agenzia Pensieri e Colori ed è curata dal partner tecnico Lombardini22, società di progettazione che promuove azioni di impact investing raccordando architettura, comunità e sostenibilità.

"È un grande orgoglio per la nostra associazione essere arrivati alla quinta edizione di #IoLaButtoLì che, anno dopo anno, sta crescendo sempre di più", ha commentato Elena Stoppioni, Presidente di Save the Planet. “Per Save The Planet la sensibilizzazione ambientale e l’attivazione passano dalla narrazione positiva e dal creare impatto sociale sulle comunità. Avere al nostro fianco realtà come JTI Italia, Lombardini22, Casa Surace insieme ad altri artisti e avere il patrocinio del Ministero, dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e che in tanti riconoscono la qualità del progetto”.

L’edizione 2024 di #IoLaButtoLì è strutturata attorno alla parodia dei tre regni ultraterreni descritti dal sommo poeta: Inferno, Purgatorio e Paradiso diventano i tre setting per parlare di sostenibilità attraverso le voci dei personaggi più noti dell’opera, come Virgilio, San Pietro e Dante. Con uno storytelling che unisce ironia e informazione, la campagna mira a stimolare una riflessione profonda sull'impatto dei piccoli rifiuti sul pianeta attraverso la partecipazione di un cast d’eccezione.

Come nelle precedenti edizioni, #IoLaButtoLì vede il coinvolgimento di volti noti del web e del mondo social. I protagonisti di quest'anno sono i volti di Casa Surace. Gli artisti della factory e casa di produzione napoletana, affiancati da artisti del calibro di Canal e UfoZero2, vestono i panni di alcuni dei protagonisti del poema e, attraverso sketch e scene irriverenti, guidano il pubblico verso comportamenti più virtuosi e rispettosi dell'ambiente.



"Sensibilizzare le persone alle buone abitudini della sostenibilità in modo leggero e divertente è una sfida che, come JTI, abbiamo colto da anni. Con #IoLaButtoLì abbiamo trovato, in collaborazione con Save the Planet, una formula vincente che ci permette di trattare temi complessi in modo accessibile e coinvolgente, includendo tutte le generazioni in una narrazione positiva e costruttiva. Essere giunti alla quinta edizione ci conferma di essere senza dubbio sulla strada giusta", ha concluso Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia.