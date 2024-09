JTI: Ploom e Philipp Plein insieme per l'evento di lancio del 'The Plein Hotel'

Milano Fashion Week, JTI: Ploom protagonista dell’attesissimo evento di lancio del 'The Plein Hotel'

La Milano Fashion Week si è accesa di stile e innovazione con l'evento di inaugurazione del The Plein Hotel, il nuovo resort di lusso firmato dal celebre stilista tedesco Philipp Plein. Protagonista della serata è stato Ploom, il dispositivo di tabacco riscaldato di ultima generazione prodotto da JTI, che ha saputo fondere tecnologia all'avanguardia e design premium in un'esperienza unica per i partecipanti.

L’evento, svoltosi presso l’elegante Palazzo Melzi D’Eril, ha visto una cena esclusiva a partire dalle 21:00, dove il sofisticato mix di moda e innovazione ha creato un’atmosfera indimenticabile. La serata è poi entrata nel vivo con un DJ set firmato Jimmy Sax alle 00:30, prolungandosi fino alle prime ore del mattino con intrattenimento musicale e un’area hospitality brandizzata Ploom che ha fatto da punto d’incontro tra lusso e avanguardia.

La presenza di Ploom all'inaugurazione del The Plein Hotel ha segnato un momento di rilievo nel calendario mondano della Milano Fashion Week, evidenziando ancora una volta il legame del marchio con l’eccellenza e la continua innovazione. Dopo un’estate di successi, Ploom ha confermato il proprio impegno nel garantire ai consumatori adulti esperienze esclusive e di qualità, sottolineando la sua affinità con un pubblico sofisticato e attento ai dettagli.