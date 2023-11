JTI: Ploom X alla Milano Music Week con eventi di grande successo

JTI, Ploom X alla Milano Music Week: confermato player iconico dei momenti più esclusivi della nightlife italiana e internazionale

Ploom X, l’innovativo device a tabacco riscaldato targato JTI, è stato protagonista della Milano Music Week con un ciclo di appuntamenti dedicati che hanno stupito i partecipanti della kermesse musicale milanese. Evento clou della serie di appuntamenti realizzati da Ploom: l’intimate Concert di Ernia, svoltosi lo scorso giovedì presso il Moysa di Milano. Il cantante, infatti, che in occasione della settimana della musica meneghina si è anche raccontato in un’intervista esclusiva all’interno del Flagship Store Ploom di Corso Como 8, si è esibito davanti a un pubblico selezionato all’interno dell’hub musicale più grande d’Italia, circondato dai suoi fan e da alcuni grandi nomi del mondo dello spettacolo.

Dopo l’esibizione, la serata è poi continuata sulle note della musica di Cucina Sonora, il progetto musicale del pianista e compositore Pietro Spinelli, e di Fred Simon, producer e dj italiano, per chiudersi con il dj Set di Shablo, produttore discografico di fama internazionale. L’appuntamento al Moysa, che si è rivelato un vero e proprio successo di pubblico, non è stato però l’unico organizzato da Ploom X in occasione della Music Week: all’interno del Flagship Store di Corso Como, infatti, si è svolto durante la settimana anche un ciclo di interviste a diversi talenti emergenti della musica italiana, tra cui i cantautori Piccolo G e Andrea Cioffi e il dj Luca Daffrè.

Gli eventi Ploom X per la Milano Music Week si inseriscono all’interno di un’ampia cornice di appuntamenti dedicati a far scoprire al pubblico il mondo truly unique di Ploom: un percorso che continuerà anche nel 2024, con nuove iniziative all’insegna dell’arte, della musica e dello spettacolo.